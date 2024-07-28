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Медведев: президент США — декорация, им может стать хоть
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Медведев: президент США — декорация, им может стать хоть "чучело огородное"

Фигура президента Америки является не более чем декорацией, за которой стоит deep state ("глубинное государство"), поэтому в Вашингтоне может сидеть "хоть чучело огородное". Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев агентству ТАСС.

"До Байдена ещё никто из президентов Штатов не был настолько посмешищем в глазах граждан и мира. И это доказывает, что фигура лидера США всего лишь декорация, ширма", — подчеркнул замглавы СБ РФ.

Он отметил, что процессами в Америке заправляет deep state, а не президент.

"В Овальном кабинете может сидеть хоть чучело огородное, хоть мумия фараона — ничего не изменится", — уверен Медведев.

По словам политика, это хуже всего, поскольку нет уверенности в способности элиты США разумно вести диалог с человечеством и думать не о корыстных интересах.

На просьбу прокомментировать слова Дональда Трампа о том, что Байден является худшим президентом Штатов, зампред Совбеза РФ отметил: "Оценку даст дальнейший ход событий, не стану предвосхищать".

Байден 21 июля сообщил, что не намерен переизбираться на пост главы государства, поддержав выдвижение Камалы Харрис от демократов.

Фото: commons.wikimedia.org/Правительство Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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