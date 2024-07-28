Дипломаты ЕС получили предписание отказаться от поездок, вечеринок и отложить планы по ремонту резиденций с целью сократить расходы, пишет Financial Times. Служба внешних связей ЕСВС, выполняющая функции МИД блока, должна сократить расходы на 43,6 млн евро, что составляет 5% от изначально заложенной суммы.

Согласно семилетнему плану на 2021-2027 годы, ежегодный рост расходов департаментов ЕС не должен превышать 2%. По словам чиновников, в 2024 году перерасход средств в ЕСВС оказался самым значительным, что и привело к строгим мерам экономии. Представитель ЕСВС отметил, что пришлось сократить "все возможные расходы", включая финансирование 145 зарубежных представительств.

"Несмотря на пагубные последствия для глобального охвата, урезание бюджета неизбежно. Около 50 представительств испытывают критические проблемы с обеспечением безопасности, нет средств на новые замки, оконные решётки и камеры. Некоторые резиденции непригодны для проживания, и дипломаты ищут другое жильё", — пишет издание.

На бюджете ЕСВС также отразилось решение Жозепа Борреля провести неформальную встречу глав МИД блока в Брюсселе. Этот шаг сделан в знак протеста против "мирной миссии" Виктора Орбана и обошёлся в 70 000 евро.

Собеседники Financial Times предупредили, что в 2025 году финансовые трудности усугубятся, и ЕСВС будет сложно сохранить дипломатическое присутствие в Африке и Латинской Америке. Генсек Европейской службы Стефано Саннино уже в марте заявил, что департамент "сильно недофинансирован". Бюджет ЕС на 2024 год согласован в сумме 189,3 млрд евро, а в 2025 году составит 199,7 млрд евро.

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