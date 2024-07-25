Бывшая участница президентской гонки в Америке и экс-постпред Штатов при ООН Никки Хейли назвала Камалу Харрис самым слабым кандидатом в президенты, которого могла выдвинуть Демпартия. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам Хейли, работа Харрис была связана с нелегальной иммиграцией и границей, однако она не справилась с ней. Хейли добавила, что единственным плюсом Харрис является её возраст, поскольку она достаточно молода.

Напомним, 22 июля бывший президент Америки Дональд Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с Харрис или любым другим кандидатом от демократов. Он подчеркнул, что не только готов, но и хочет вести дискуссию с оппонентами. Позже стало известно, что дебаты пройдут 10 сентября.

Ранее, 21 июля, действующий глава Белого дома Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Позднее она заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты Америки.

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