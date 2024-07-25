Нападки Дональда Трампа на Камалу Харрис, начавшую предвыборную кампанию после решения Джо Байдена выйти из гонки, могут оттолкнуть избирателей, которых стоило бы привлечь — женщин из пригородов, молодёжь, латиноамериканцев и афроамериканцев, пишет Bloomberg.

Резкие высказывания Трампа демонстрируют, насколько её от Демократической партии изменило президентскую гонку 2024 года. Предвыборный штаб Трампа месяцами разрабатывал тактику борьбы с Байденом, но его решение выйти из гонки застало кампанию экс-президента врасплох и вынудило пересмотреть стратегию атак.

Республиканцы, включая спикера Майка Джонсона, предостерегли однопартийцев от нападок на Харрис по признакам расы или гендера. Джонсон подчеркнул: "Речь пойдёт на выборах о политике, а не о личностях".

По словам главы предвыборного штаба Дженнифер Диллон, 7% избирателей ещё не определились, и их можно было бы убедить голосовать за Харрис.

"Среди них много темнокожих, латиноамериканцев и молодых людей до 30 лет", — отметила она.

78-летний Трамп раскритиковал 59-летнюю Харрис за усугубление миграционного кризиса на границе с Мексикой, называл её "слабым прокурором", "тупой и злой Камалой-хохотушкой". Согласно результатам опроса Reuters и Ipsos, Харрис опередила Трампа на 2%: за неё были готовы проголосовать 44% респондентов против 42%. Однако результаты последнего опроса New York Times/Siena College показывают, что экс-президент опережает Харрис на 2% (48% против 46%) и на 1% среди всех избирателей.

Фото: commons.wikimedia.org/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)