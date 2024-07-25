Патриарх Константинопольский Варфоломей может применить свои связи в Госдепе Америки, чтобы силой взять под контроль монастырь Эсфигмен на святой горе Афон. Такое мнение выразил советник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов в интервью РИА Новости.

Ранее богослов Александрос Стефанопулос сообщил, что на Афон были введены полицейские с целью выселить "старое братство" из Эсфигмена. Игумен Мефодий призвал не допустить захвата обители полицией, заявив, что монахи будут защищать монастырь.

"Решать религиозные споры насильственным изгнанием — обычная практика патриарха Варфоломея, который стоит за действиями полиции Греции", — сказал Балашов.

Он добавил, что Варфоломей будет добиваться активности от греческих властей, используя дипломатию США, так как необходимо "проявить благодарность Госдепа за выполнение задач на Украине".

Протоиерей напомнил, что Эсфигмен уже пытались "зачистить" 21 год назад, окружив его блокадой. Тогда погиб 25-летний монах, пытавшийся вернуть в монастырь трактор. После этого греческое государство прекратило осаду, опасаясь народного гнева. Балашов не исключил, что итуация может привести к новому штурму.

"Посмотрим, что будет в этот раз", — заключил Балашов, отметив, что приготовления к штурму предпринимались неоднократно, но до боевых действий пока не дошло.

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