Патриарх Константинопольский Варфоломей может применить свои связи в Госдепе Америки, чтобы силой взять под контроль монастырь Эсфигмен на святой горе Афон. Такое мнение выразил советник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов в интервью РИА Новости.
Ранее богослов Александрос Стефанопулос сообщил, что на Афон были введены полицейские с целью выселить "старое братство" из Эсфигмена. Игумен Мефодий призвал не допустить захвата обители полицией, заявив, что монахи будут защищать монастырь.
"Решать религиозные споры насильственным изгнанием — обычная практика патриарха Варфоломея, который стоит за действиями полиции Греции", — сказал Балашов.
Он добавил, что Варфоломей будет добиваться активности от греческих властей, используя дипломатию США, так как необходимо "проявить благодарность Госдепа за выполнение задач на Украине".
Протоиерей напомнил, что Эсфигмен уже пытались "зачистить" 21 год назад, окружив его блокадой. Тогда погиб 25-летний монах, пытавшийся вернуть в монастырь трактор. После этого греческое государство прекратило осаду, опасаясь народного гнева. Балашов не исключил, что итуация может привести к новому штурму.
"Посмотрим, что будет в этот раз", — заключил Балашов, отметив, что приготовления к штурму предпринимались неоднократно, но до боевых действий пока не дошло.
Фото: commons.wikimedia.org/Кочев (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Госдеп США заявил об уважении озабоченности России и Китая в вопросах безопасности
Соединенные Штаты Америки демонстрируют уважительное отношение к озабоченностям России и Китая в вопросах безопасности и контроля над вооружениями, несмотря на то, что не всегда разделяют позиции этих государств.
Патрушев заявил, что дрейфующие мины НАТО в Черном море опасны для судоходства
Помощник главы государства Николай Патрушев в беседе с журналистами "Российской газеты" выразил обеспокоенность ситуацией в Черноморском регионе. По его мнению, НАТО, прикрываясь лозунгами о безопасности, фактически наводнило акваторию вооружениями, поставляемыми Украине.
Мурашко заявил об опасности ранней смерти из-за недосыпа
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на форуме "Здоровое общество", привлек внимание к серьезным последствиям недостаточного сна для здоровья населения. По его словам, индивиды, спящие менее шести часов в сутки, подвергаются значительно большему риску преждевременной смерти.
Митрополит Илларион смещен с должности из-за дела о домогательстве
В церковных кругах разгорелся скандал, связанный с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. Бывший помощник иерарха, Джордж Сузуки, выдвинул против него обвинения в неподобающем поведении. В ответ на это митрополит заявил, что действия Сузуки направлены на получение финансовой выгоды.