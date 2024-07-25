Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту Америки Джо Байдену за полвека поддержки Иерусалима.
"Господин президент, мы знакомы уже 40 лет, вы знакомы с каждым премьером Израиля за прошедшие 50 лет. Хочу отблагодарить вас за 50 лет поддержки", — сказал Нетаньяху в начале встречи лидеров в Белом доме.
"Буду рад обсудить работу на ближайшие месяцы", — добавил он, обращаясь к Байдену.
Кадры встречи были опубликованы израильскими СМИ. Известно, что Нетаньяху отправился в Вашингтон 22 июля, а 24 июля он выступил перед Конгрессом Штатов. После переговоров с Байденом у него была запланирована встреча с новым кандидатом на пост президента и вице-президентом Камалой Харрис. Встреча назначена на 25 июля. Помимо этого, экс-президент Америки Дональд Трамп ранее заявил, что встретится с Нетаньяху 26 июля в своём поместье в штате Флорида.
Фото: commons.wikimedia.org/MSC/Preiss (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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