Штаты заинтересованы в диалоге с Россией о размещении ракет в Германии и готовы обсуждать вопросы вооружений с Москвой. Помимо этого, Вашингтон стремится к двусторонним переговорам с Поднебесной по контролю над вооружениями. Но при этом Пекин не должен выдвигать предварительные условия для переговоров. Об этом заявила помощник госсекретаря по сдерживанию Мэллори Стюарт.
"Мы надеемся вступить в диалог по сокращению рисков, и страны увидят ценность в предотвращении просчётов и непреднамеренной эскалации", — отметила Стюарт, выступая на тематической дискуссии Фонда Карнеги*.
По мнению Стюарт, Америка и Китай должны работать над укреплением взаимного доверия и не использовать тему стратегических рисков в качестве "разменной монеты" в двусторонних отношениях. Она подчеркнула, что взаимодействие не должно сопровождаться выдвижением предварительных условий.
*Фонд Карнеги выполняет функции иностранного агента и признан нежелательной организацией в России.
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