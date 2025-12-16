Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:52

Политическая игра с высокими ставками: почему Дональд Трамп вмешался в судьбу Джимми Лая и как это повлияет на Китай

Президент США обратился к Китаю с просьбой о помиловании осужденного Джимми Лая — ТАСС

Заявление президента США о судьбе одного из самых известных оппозиционных деятелей Гонконга прозвучало на фоне резонансного судебного решения и усилило международное внимание к делу. Дональд Трамп сообщил, что лично обратился к председателю КНР с просьбой о помиловании осужденного медиамагната. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Обращение к Пекину

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что обсуждал ситуацию вокруг Джимми Лая с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер подчеркнул гуманитарный характер своего обращения, сославшись на возраст и состояние здоровья осужденного.

"Я поговорил с председателем Си об этом и попросил рассмотреть возможность его освобождения. Он нездоров. Он пожилой человек, и он нездоров. Поэтому я высказал эту просьбу. Посмотрим, что будет дальше", — заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции китайской стороны. Каких-либо гарантий или ответных шагов со стороны Пекина он не анонсировал.

Приговор гонконгского суда

Суд Гонконга 15 декабря признал 78-летнего Джимми Лая виновным по всем пунктам обвинения в рамках дела о национальной безопасности. Основатель ныне не выходящей газеты Apple Daily считается одним из ключевых организаторов антиправительственных протестов, охвативших Гонконг летом 2019 года.

Следствие утверждало, что бизнесмен оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал контакты с представителями политической элиты США и публично призывал к введению санкций против Гонконга и материкового Китая. Эти действия, по версии обвинения, подпадают под положения закона о национальной безопасности.

Возможные последствия

В соответствии с законом о национальной безопасности, принятым летом 2020 года, Джимми Лаю может грозить пожизненное лишение свободы. Этот аспект дела стал одним из главных поводов для международной критики и заявлений со стороны западных политиков.

Ранее гонконгский суд уже приговорил медиамагната к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы по другому делу. Оно было связано с мошенничеством и нарушением условий аренды здания, в котором располагалась штаб-квартира принадлежавшей ему оппозиционной газеты. Новый приговор существенно усиливает правовые риски для Лая и фактически ставит под вопрос его дальнейшую судьбу.

