Из "оппозиционной столицы" в центр патриотизма: уральской столице дали новое призвание

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Екатеринбург утратил репутацию "оппозиционной столицы России". По его мнению, активное участие уральцев в специальной военной операции и помощь фронту изменили восприятие города, ранее получившего прозвище "город бесов".

"Флер оппозиции смело"

Коц отметил:

"Может быть, флер оппозиционный, но специальная военная операция его вихрем просто снесла. Есть люди, которые, может быть, были оппозиционно настроены к власти, но при этом они разделяют грань между политической позицией и предательством, и, может быть, есть среди них те люди, которые также сейчас помогают фронту".

По его словам, многие уральцы, независимо от политических взглядов, активно включились в помощь армии — от гуманитарной поддержки до волонтерства.

"Уралвагонзавод" и "Уралдронзавод"

Военкор рассказал, что регулярно приезжает в Екатеринбург и поддерживает тесные связи с местными предприятиями:

"Уралвагонзавод" ,

"Уралдронзавод", выпускающий беспилотник "Упырь".

Коц подчеркнул, что считает уральский БПЛА одним из лучших на сегодняшний день.

Новая репутация города

Журналист уверен, что теперь Екатеринбург ассоциируется не с протестами, а с патриотическими инициативами.

"Мое общение с Екатеринбургом связано как-то больше с патриотическими проявлениями, нежели с какими-то оппозиционными хайповыми терминами".

По его мнению, формирование новой репутации города стало возможным благодаря работе региональных властей и назначению нового полпреда президента в УрФО Артема Жоги.

Откуда взялось прозвище "город бесов"

Прозвище закрепилось за Екатеринбургом после высказываний телеведущего Владимира Соловьева. Он так назвал город во время конфликта вокруг строительства храма Святой Екатерины. Позднее журналист назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты".