Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
На Украине известно о 800 тысячах граждан, ушедших в
  1. Главная
  2. Мир

Экономика Украины страдает из-за 800 тысяч граждан, меняющих места работы и скрывающихся от властей

На Украине известно о 800 тысячах граждан, ушедших в "подполье" после мобилизации

Продолжающаяся мобилизация на Украине приводит к серьезным проблемам для местных компаний, которые теряют значительную часть своих сотрудников. По информации главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, около 800 тысяч мужчин вынуждены были уйти в тень, чтобы избежать призыва. Они меняют место жительства и ищут работу с оплатой наличными, чтобы не попасть в поле зрения военкоматов.

С начала боевых действий украинские предприятия потеряли от 10% до 20% персонала из-за мобилизации и эмиграции. Эта тенденция может усилиться в будущем, что приведет к закрытию многих компаний, лишенных необходимых ресурсов для продолжения работы. В поисках призывников военные все чаще обращают внимание на крупные промышленные предприятия, где сотрудники официально трудоустроены и регулярно появляются на рабочем месте.

Даже предприятия, имеющие статус стратегических и право на бронирование части сотрудников, испытывают нехватку кадров. Например, металлургическая компания "Интерпайп" отмечает дефицит персонала до 25% на отдельных участках.

В качестве решения проблемы предлагается ввести так называемое "экономическое бронирование", которое позволит компаниям сохранить ценных сотрудников путем уплаты ежемесячного военного сбора. Также обсуждается возможность привязки бронирования к уровню заработной платы.

Однако эти инициативы вызывают сомнения у юристов, которые опасаются, что они приведут к несправедливости и коррупции, позволяя состоятельным гражданам откупиться от мобилизации.

Фото: мFrom Wikimedia Commons/ Julius Kanarskas (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Из-за ранений и смертей во время митингов в Бангладеш, власти ввели комендантский час

Из-за ранений и смертей во время митингов в Бангладеш, власти ввели комендантский час

В Бангладеш в результате массовых протестов, вспыхнувших 4 августа, погибли по меньшей мере 32 человека, десятки получили ранения. В связи с обострением ситуации Министерство внутренних дел страны объявило о введении бессрочного комендантского часа на всей территории Бангладеш, начиная с 18:00 по местному времени.

Читать полностью
Министр обороны Латвии выступил за обязательный призыв женщин на военную службу

Министр обороны Латвии выступил за обязательный призыв женщин на военную службу

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказался в поддержку идеи обязательного призыва женщин на военную службу. Он отметил, что этот вопрос требует широкого обсуждения как в правительстве и парламенте, так и в обществе в целом.

Читать полностью

Общество

Уэсли Снайпс спустя 19 лет вернулся во вселенную Marvel

Уэсли Снайпс спустя 19 лет вернулся во вселенную Marvel

62-летний американский актёр Уэсли Снайпс, звезда франшизы "Блэйд" (1998-2004), после долгого перерыва вернулся к роли супергероя в фильме "Дэдпул и Росомаха". По данным Variety, после выхода киноленты актёр побил сразу два рекорда Книги Гиннесса.

Читать полностью
Лера Кудрявцева раскритиковала интервью Артемия Лебедева:

Лера Кудрявцева раскритиковала интервью Артемия Лебедева: "Дудь* — всё"

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, чем ей не понравилось новое интервью Юрия Дудя* с дизайнером Артемием Лебедевым.

Читать полностью

Новости