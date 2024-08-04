Экономика Украины страдает из-за 800 тысяч граждан, меняющих места работы и скрывающихся от властей

На Украине известно о 800 тысячах граждан, ушедших в "подполье" после мобилизации

Продолжающаяся мобилизация на Украине приводит к серьезным проблемам для местных компаний, которые теряют значительную часть своих сотрудников. По информации главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, около 800 тысяч мужчин вынуждены были уйти в тень, чтобы избежать призыва. Они меняют место жительства и ищут работу с оплатой наличными, чтобы не попасть в поле зрения военкоматов.

С начала боевых действий украинские предприятия потеряли от 10% до 20% персонала из-за мобилизации и эмиграции. Эта тенденция может усилиться в будущем, что приведет к закрытию многих компаний, лишенных необходимых ресурсов для продолжения работы. В поисках призывников военные все чаще обращают внимание на крупные промышленные предприятия, где сотрудники официально трудоустроены и регулярно появляются на рабочем месте.

Даже предприятия, имеющие статус стратегических и право на бронирование части сотрудников, испытывают нехватку кадров. Например, металлургическая компания "Интерпайп" отмечает дефицит персонала до 25% на отдельных участках.

В качестве решения проблемы предлагается ввести так называемое "экономическое бронирование", которое позволит компаниям сохранить ценных сотрудников путем уплаты ежемесячного военного сбора. Также обсуждается возможность привязки бронирования к уровню заработной платы.

Однако эти инициативы вызывают сомнения у юристов, которые опасаются, что они приведут к несправедливости и коррупции, позволяя состоятельным гражданам откупиться от мобилизации.

Фото: мFrom Wikimedia Commons/ Julius Kanarskas (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)