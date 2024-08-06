Журналисты подозревают, что замгубернатора Севастополя уволен из-за коррупции

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение освободить от занимаемой должности исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Горлова. В своем Telegram-канале Развожаев выразил сожаление по поводу того, что некоторые чиновники до сих пор не осознают неизбежность наказания за любые коррупционные проявления, независимо от занимаемой должности.

Увольнение Евгения Горлова стало третьим случаем отставки высокопоставленных крымских чиновников за последние два дня. Накануне свой пост покинул министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что это решение было принято после личной встречи с Садаклиевым. Также сегодня стало известно об отставке министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, который написал заявление об уходе по собственному желанию.

В Крыму наблюдается череда отставок высокопоставленных чиновников, что может свидетельствовать об усилении борьбы с коррупцией в регионе. Заявления Михаила Развожаева подтверждают намерение властей проводить жесткую политику в отношении коррупционных проявлений на всех уровнях.

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