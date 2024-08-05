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Россиянам посоветовали покинуть Бангладеш из-за протестов
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Российское посольство беспокоится о гражданах и советует покинуть Бангладеш

Россиянам посоветовали покинуть Бангладеш из-за протестов

В связи с волнениями, охватившими Бангладеш, российское посольство в Дакке рекомендует гражданам России подумать о возможности вернуться на родину, как только позволит обстановка.

Дипломатическое представительство подчеркивает, что в столице и других крупных городах страны сохраняется напряженная атмосфера. Россиянам советуют избегать массовых собраний, обходить стороной места проведения акций протеста, а также всегда иметь при себе документы и заряженный мобильный телефон. На случай непредвиденных обстоятельств дома рекомендуется иметь запас продуктов, воды и необходимых лекарств.

Ранее в Дакке был закрыт единственный международный аэропорт Хазрат Шахджалал. По информации российской дипмиссии, протестующие перекрыли основную транспортную артерию, ведущую к аэропорту.

Волнения в Бангладеш не утихают с конца июня. Участники протестов выступают за отмену системы квот, которая гарантирует до 30% государственных должностей для родственников ветеранов войны за независимость 1971 года. Противники этой системы считают ее дискриминационной и выгодной для сторонников бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины, партия которой "Авами лиг" возглавляла борьбу за независимость.

5 августа Шейх Хасина, которая руководила страной с 2009 года, покинула свой пост и отправилась в Индию. Вслед за этим президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин провел переговоры с политическими лидерами и представителями общественности. В результате было принято решение о роспуске парламента для формирования временного правительства.

В тот же день протестующие проникли на территорию резиденции премьер-министра и атаковали дом главы МВД. Согласно последним данным, жертвами столкновений стали более 300 человек, включая как участников протестов, так и сотрудников правоохранительных органов. Более 9 тысяч демонстрантов были задержаны.

Фото: From Wikimedia Commons/ joiseyshowaa (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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