Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
"Нет"
"Нет"
© freepik by benzoix is licensed under public domain
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:28

Отказ звучит вежливо — а отношения всё равно трещат: где совершается ошибка

Вежливый отказ от приглашения сохраняет уважение — эксперт по этикету Екатерина Богачева

Отказ от приглашения нередко вызывает больше волнения, чем само мероприятие, особенно если речь идёт о деловых или близких отношениях. Однако корректно сформулированный ответ позволяет сохранить уважение и избежать неловкости. О правилах вежливого отказа рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева изданию Pravda.Ru.

Благодарность как обязательная основа

По словам специалиста, ключевой элемент любого отказа — искренняя благодарность за приглашение. Этот элемент нельзя опускать, независимо от причин и статуса приглашающего. Именно признательность задаёт правильный тон и показывает, что приглашение было воспринято с уважением.

После благодарности важно обозначить причину отказа, которая звучит корректно и не ставит под сомнение искренность слов. Формулировка должна быть нейтральной и не вызывать у собеседника ощущения, что его предложение обесценивают.

"Вы всегда можете сослаться на более раннее мероприятие. Большое спасибо за приглашение — это обязательный пункт, его нельзя пропускать. Можно сказать: мне очень жаль, но у меня уже есть планы, например, поход в театр или другое событие, которое невозможно перенести. Такая форма звучит уважительно и не вызывает обид", — отметила эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева.

Учет контекста и статуса приглашающего

Богачева подчёркивает, что степень откровенности напрямую зависит от ситуации и круга общения. Одно и то же объяснение может быть уместным в дружеской компании, но вызвать недоумение в деловой среде. Поэтому важно учитывать, кто именно выступает инициатором приглашения.

В профессиональных отношениях отказ требует особой осторожности. Иногда отсутствие на мероприятии может быть воспринято как сигнал незаинтересованности или неуважения, особенно если речь идёт о корпоративных событиях или встречах с руководством.

Корпоративы и личные причины

Эксперт советует заранее оценивать значимость мероприятия.

"Если речь идет о корпоративе, стоит оценить, насколько важно ваше присутствие. В деловых отношениях отказ может восприниматься как неуважение, поэтому лучше взвесить решение. А вот в дружеской компании допустимо сослаться на личные обстоятельства — например, семейное событие или заранее купленные билеты в театр", — пояснила Екатерина Богачева.

Таким образом, универсальной формулы отказа не существует: важно адаптировать ответ под конкретную ситуацию, сохраняя уважительный тон.

Честность без лишних деталей

По словам эксперта, в ряде случаев допустимо честно сказать о желании отдохнуть или побыть наедине с собой. Однако такая откровенность уместна лишь тогда, когда есть уверенность, что собеседник воспримет её спокойно и без обид.

Главное правило, по мнению Богачевой, заключается в том, чтобы даже при отказе дать понять: приглашение было приятно, а решение не связано с пренебрежением или равнодушием. Именно это позволяет сохранить хорошие отношения и избежать напряжения в дальнейшем общении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Максимальные декретные выплаты в 2026 году превысят 1,3 млн рублей — ТАСС сегодня в 5:31
В декрете — с миллионом: какие выплаты смогут получить работающие матери уже в 2026 году

В 2026 году максимальные декретные выплаты для работающих матерей превысят 1,3 млн рублей — названы новые суммы пособий.

Читать полностью » В России сохраняется норма 40-часовой рабочей недели — Светлана Бессараб сегодня в 4:31
Шестидневка как призрак прошлого: трудовой кодекс закрыл дверь, которую пытались приоткрыть

В Госдуме заявили, что перехода на шестидневную рабочую неделю в России не будет — обсуждаются лишь более гибкие форматы труда.

Читать полностью » Мошенники используют рабочий контекст для срочных финансовых атак — Виктор Иевлев сегодня в 4:31
Голос, который знает всё: почему дипфейки станут самым опасным оружием киберпреступников

В 2026 году мошенники перейдут к дипфейкам в реальном времени. Эксперты предупреждают: атаки станут незаметнее и опаснее.

Читать полностью » Лариса Долина может переехать в усадьбу под Мытищами после решения суда — aif.ru сегодня в 4:14
Высокий забор и три дома в лесу: где может начаться новая жизнь Ларисы Долиной

После суда о выселении Лариса Долина может переехать из центра Москвы в загородную усадьбу под Мытищами с тремя домами и закрытой территорией.

Читать полностью » МВД предлагает сдавать экзамен на права без бумажной медсправки — ТАСС вчера в 18:39
Сдавать на права станет проще без лишних бумаг: МВД готовит новые правила по медзаключениям

Получение водительских прав в России изменится: теперь не нужно приносить медсправку, а экзамен можно сдавать всего через 60 дней. Узнайте все детали!

Читать полностью » Нейрометеум строит глобальный прогноз погоды за минуты — РИА Новости вчера в 18:09
Погода начинает считаться за минуты: "Яндекс" запустил нейросеть, которая ускоряет прогноз в разы

Яндекс внедрил новый ИИ-прогноз Нейрометеум, способный предоставлять более точные данные о погоде. Откройте секреты нейросетевого прогнозирования и его преимущества.

Читать полностью » Число заявлений о запрете регистрации без собственника почти удваивается — Людмила Лилина вчера в 17:57
Квартиру могут переписать без хозяина: Росреестр выложил инструкцию, как закрыть лазейку мошенникам

Росреестр выпустил методичку с рекомендациями, как защитить себя при покупке недвижимости. Узнайте, какие меры помогут избежать мошенничества.

Читать полностью » Перерыв в карьере не пугает работодателей при правильной подаче — Никольская вчера в 14:48
Одна строка в резюме может всё испортить: что работодатели видят между датами

Пробелы в резюме могут насторожить работодателя, но многое решает подача. Эксперт объясняет, какие ответы повышают доверие на собеседовании.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Водители сами провоцируют остановки ГАИ своим поведением — автоюрист
Наука
Оптимизм и сон замедляют старение мозга на 8 лет — Daily Mail
Туризм
Ворота Баб Зувейла дают закатный вид на Каир — Lonely Planet
Красота и здоровье
Подведение итогов года не должно превращаться в жёсткий отчёт — психолог Михаил Хорс
Садоводство
Японский ритуал помогает восстановить орхидеи зимой — Malatec
Красота и здоровье
Умеренность помогает пережить праздники без тяжести — диетолог Анна Белоусова
Красота и здоровье
Обезвоживание становится главной причиной похмелья — врач Надежда Чернышова
Советы и рекомендации
Уксус при варке делает макароны более упругими и менее клейкими — PrimaMedia
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet