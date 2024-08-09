Некоторые полицейские участки Бангладеш восстанавливают работу

В Дакке, столице Бангладеш, некоторые полицейские участки возобновили свою деятельность после назначения нового руководителя полицейского ведомства, как сообщает издание Daily Star.

С 6 августа правоохранительные органы страны не выполняли свои обязанности из-за общенациональной забастовки, объявленной Национальной ассоциацией рядовых и младших сотрудников полиции. Причиной стала возросшая опасность несения службы. В начале недели во время массовых беспорядков, вызванных протестами против бывшего премьер-министра Шейх Хасины, погибли десятки полицейских, а многие участки были уничтожены.

По информации газеты, утром в пятницу полицейские участки возобновили работу. В центральном районе Теджгайон, где находится резиденция премьер-министра, три полицейских участка вернулись к выполнению своих обязанностей.

Маинул Ислам, недавно назначенный главный инспектор полиции, в среду обратился ко всем сотрудникам с просьбой вернуться на службу в течение суток. Это обращение было поддержано вооруженными силами и другими правоохранительными органами на следующий день.

На фоне беспорядков 5 августа бывший премьер-министр Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в Дакке. По сообщениям СМИ, Хасина подала в отставку и, возможно, покинула страну.

Доктор Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, был назначен главой временного правительства Бангладеш. Он и его кабинет приняли присягу вечером 8 августа.

Протесты против правительства Шейх Хасины начались на прошлой неделе и усилились после объявления "акции несотрудничества" с властями, инициированной студенческой организацией. Столкновения переросли в масштабные беспорядки, в результате которых, по оценкам местных СМИ, погибло более 400 человек. Прекращение беспорядков стало приоритетной задачей для нового временного правительства страны.

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