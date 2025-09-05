Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Треска с помидорами
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:45

Судак по-польски: рецепт, который экономит время и радует вкусом

Польский рецепт судака готовится с овощным бульоном и сливочным соусом по традиционной технологии

Хотите удивить гостей или порадовать семью необычным и полезным блюдом? Приготовьте судака по-польски — сытное, ароматное и легкое в исполнении кушанье, которое одинаково любят и взрослые, и дети. Это идеальный вариант для завтрака, обеда, ужина или праздничного стола. К тому же судак по-польски отлично сочетается с овощами, кашами, макаронами и пюре, а в холодном виде не теряет вкусовых качеств.

Ингредиенты

  • Судак — 250 г
  • Лук — 100 г
  • Морковь — 100 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Зелень (укроп, петрушка) — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 80 г
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Перец горошком — 10 шт.
  • Соль — по вкусу

Как приготовить судака по-польски: пошаговая инструкция

Налейте в кастрюлю 0,5 л воды и доведите до кипения. Пока вода закипает, крупно нарежьте очищенный лук и морковь. Добавьте их в кипящую воду вместе с лавровым листом, черным перцем и перцем горошком. Варите на маленьком огне, чтобы получился насыщенный овощной бульон.

Положите яйца в холодную воду и варите не менее 10 минут до полной готовности. Затем остудите и очистите их.

Если у вас целая тушка судака, аккуратно выпотрошите ее, отделите голову, хвост и плавники. Нам понадобится только филе, снятое с костей. Замороженное филе заранее разморозьте и нарежьте на порционные куски.

Перелейте овощной бульон на сковороду, положите туда филе судака, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15-20 минут, пока рыба не станет мягкой. Мелко нарежьте вареные яйца и зелень. На растопленном сливочном масле обжарьте эту смесь 2-3 минуты, приправьте черным молотым перцем по вкусу — получится нежный соус, который станет изюминкой блюда.

Выложите судака на тарелку и полейте соусом из яиц и зелени. Подавайте с любимыми гарнирами: овощами, кашами или пюре.

Советы и особенности

  • Судак по-польски можно подавать как горячим, так и холодным — во втором случае блюдо отлично подойдет для пикника или праздничного стола.
  • Используйте свежую зелень, чтобы добавить яркости и аромата.
  • Если хотите, чтобы блюдо было еще более сытным, дополните его картофельным пюре или отварным рисом.

