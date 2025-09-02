Почему метод Поликвина называют самым жёстким в бодибилдинге

Методики легендарного тренера и бодибилдера Чарльза Поликвина всегда отличались практичностью и жёстким подходом. Одной из самых известных систем, о которой пишет Men Today, стал так называемый "брутальный метод" для набора массы.

Суть метода

Главная идея — сочетать разные диапазоны повторений в одном комплексе. Атлет выполняет:

• 6 повторений с тяжёлым весом для развития силы;

• 12 повторений со средним весом для стимуляции мышечной гипертрофии;

• 25 повторений с лёгким весом для метаболического стресса.

Подходы идут почти без пауз, что создаёт колоссальную нагрузку и одновременно включает все механизмы роста мышц.

Организация тренировок

Программа рассчитана на четыре дня в неделю с разделением по группам мышц. Каждое упражнение выполняется в 3-7 подходах, а нагрузка распределяется по принципу "тяжёлое-среднее-лёгкое". Такой формат не только способствует набору массы, но и повышает общую выносливость.

Кому подойдёт

Метод Поликвина предназначен для спортсменов среднего и продвинутого уровня. Новичкам он может оказаться слишком тяжёлым, а вот тем, кто застрял на "плато" и не видит прогресса, система поможет сдвинуть процесс с мёртвой точки.

Таким образом, "брутальный метод" — это мощный инструмент для роста мышц и силы, объединяющий разные стили тренинга в одной программе.