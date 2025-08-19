Остановился прогресс в зале? Метод Поликвина ломает плато

Если прогресс в тренажёрном зале остановился, стоит попробовать систему, которую создал легендарный бодибилдер Чарльз Поликвин. Его метод часто называют брутальным, потому что в одном упражнении совмещается сразу три типа нагрузки — силовая, на гипертрофию и на выносливость.

Суть метода

Поликвин предлагает выполнять три подхода подряд, меняя количество повторений и вес:

сначала — 6 повторений с максимально тяжёлым весом (для развития силы);

затем — 12 повторений с умеренным весом (для роста мышечной массы);

в конце — 25 повторений с лёгким весом (чтобы создать метаболический стресс и прокачать выносливость).

Между этими тремя подходами отдыхают минимум, чтобы мышцы не успели полностью восстановиться и работали на пределе.

Как строится тренировка

Программа рассчитана на четыре тренировки в неделю, каждая из которых посвящена определённым группам мышц. В каждом упражнении выполняется от 3 до 7 "тройных" подходов по схеме 6-12-25 повторов. Такой формат подходит спортсменам среднего и продвинутого уровня, особенно тем, кто застрял в плато.

Кому подходит метод Поликвина

Этот подход особенно полезен тем, кто:

хочет одновременно повысить силу, объём и выносливость;

давно тренируется и перестал видеть прогресс;

готов выдерживать серьёзную нагрузку и соблюдать технику.

Для новичков система слишком сложная — сначала нужно освоить базовые упражнения и научиться восстанавливаться после тяжёлых тренировок.