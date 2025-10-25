Простуда или опасный вирус? Как не пропустить первые сигналы полиомиелита

Полиомиелит — опасное вирусное заболевание, которое до сих пор встречается в мире, несмотря на глобальные программы вакцинации. Его коварство в том, что на ранних стадиях болезнь часто маскируется под обычное ОРВИ или даже менингит. Однако у полиомиелита есть особый признак, который позволяет отличить его от других инфекций. Об этом рассказал врач-инфекционист клиники "Медицина" (АО, клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Главным отличием полиомиелита остаётся именно асимметричный вялый паралич, возникающий на фоне лихорадки и не сопровождающийся потерей чувствительности", — подчеркнул Неронов.

Почему полиомиелит путают с другими болезнями

Вирус полиомиелита поражает нервную систему, но начинается он, как правило, без специфических симптомов. Большинство пациентов (до 95%) переносят инфекцию бессимптомно. В это время вирус активно размножается в кишечнике, человек чувствует себя здоровым, но остаётся заразным.

Лёгкая форма заболевания проявляется повышением температуры, головной болью, тошнотой и болью в горле — всё это легко принять за простуду или кишечную инфекцию.

Формы заболевания

Бессимптомная. Самая распространённая — вирус живёт в организме, но не вызывает видимых проявлений. Лёгкая (абортивная). Появляется температура, слабость, боль в горле и желудке. Непаралитическая. К простудным симптомам присоединяются признаки менингита — светобоязнь, тошнота, скованность шеи. Паралитическая. Самая тяжёлая форма, при которой внезапно развивается слабость в конечностях, исчезают сухожильные рефлексы, а чувствительность при этом сохраняется.

Если поражается диафрагма, дыхание становится невозможным без аппарата искусственной вентиляции лёгких — это состояние угрожает жизни.

Как распознать полиомиелит

Ключевой симптом болезни — асимметричный вялый паралич. Например, может ослабнуть только одна рука или нога. При этом боль и чувствительность остаются. Такое сочетание — характерная черта полиомиелита и важный повод срочно обратиться к врачу.

Для постановки диагноза используют лабораторные методы: ПЦР-анализ кала или спинномозговой жидкости, а также серологические исследования крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать полиомиелит детской "редкостью" прошлого века.

Последствие: отказ от вакцинации и риск вспышек заболевания.

Альтернатива: регулярная иммунизация и ревакцинация.

Ошибка: путать болезнь с ОРВИ и не обращаться к врачу при слабости в конечностях.

Последствие: поздняя диагностика и развитие параличей.

Альтернатива: лабораторное подтверждение любого подозрительного случая.

Ошибка: игнорировать бессимптомные формы.

Последствие: распространение вируса среди непривитых.

Альтернатива: поддержание коллективного иммунитета.

А что если вирус вернётся?

Пока вирус полиомиелита существует хотя бы в одной стране, риск его завоза остаётся. Импортированные случаи фиксируются даже в государствах с высоким уровнем вакцинации. Возвращение полиомиелита возможно при снижении охвата прививками — это уже случалось в некоторых регионах Азии и Африки.

Единственный способ защиты — вакцинация. Детям вводят несколько доз инактивированной вакцины в младенчестве и повторяют прививки по графику.

Плюсы и минусы вакцинации