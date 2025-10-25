Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вирус под микроскопом
Вирус под микроскопом
Марина Егорова Опубликована сегодня в 5:18

Простуда или опасный вирус? Как не пропустить первые сигналы полиомиелита

Инфекционист Неронов предупредил, что полиомиелит может протекать бессимптомно у 95% заражённых
Полиомиелит — опасное вирусное заболевание, которое до сих пор встречается в мире, несмотря на глобальные программы вакцинации. Его коварство в том, что на ранних стадиях болезнь часто маскируется под обычное ОРВИ или даже менингит. Однако у полиомиелита есть особый признак, который позволяет отличить его от других инфекций. Об этом рассказал врач-инфекционист клиники "Медицина" (АО, клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Главным отличием полиомиелита остаётся именно асимметричный вялый паралич, возникающий на фоне лихорадки и не сопровождающийся потерей чувствительности", — подчеркнул Неронов.

Почему полиомиелит путают с другими болезнями

Вирус полиомиелита поражает нервную систему, но начинается он, как правило, без специфических симптомов. Большинство пациентов (до 95%) переносят инфекцию бессимптомно. В это время вирус активно размножается в кишечнике, человек чувствует себя здоровым, но остаётся заразным.

Лёгкая форма заболевания проявляется повышением температуры, головной болью, тошнотой и болью в горле — всё это легко принять за простуду или кишечную инфекцию.

Формы заболевания

  1. Бессимптомная. Самая распространённая — вирус живёт в организме, но не вызывает видимых проявлений.

  2. Лёгкая (абортивная). Появляется температура, слабость, боль в горле и желудке.

  3. Непаралитическая. К простудным симптомам присоединяются признаки менингита — светобоязнь, тошнота, скованность шеи.

  4. Паралитическая. Самая тяжёлая форма, при которой внезапно развивается слабость в конечностях, исчезают сухожильные рефлексы, а чувствительность при этом сохраняется.

Если поражается диафрагма, дыхание становится невозможным без аппарата искусственной вентиляции лёгких — это состояние угрожает жизни.

Как распознать полиомиелит

Ключевой симптом болезни — асимметричный вялый паралич. Например, может ослабнуть только одна рука или нога. При этом боль и чувствительность остаются. Такое сочетание — характерная черта полиомиелита и важный повод срочно обратиться к врачу.

Для постановки диагноза используют лабораторные методы: ПЦР-анализ кала или спинномозговой жидкости, а также серологические исследования крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать полиомиелит детской "редкостью" прошлого века.
    Последствие: отказ от вакцинации и риск вспышек заболевания.
    Альтернатива: регулярная иммунизация и ревакцинация.

  • Ошибка: путать болезнь с ОРВИ и не обращаться к врачу при слабости в конечностях.
    Последствие: поздняя диагностика и развитие параличей.
    Альтернатива: лабораторное подтверждение любого подозрительного случая.

  • Ошибка: игнорировать бессимптомные формы.
    Последствие: распространение вируса среди непривитых.
    Альтернатива: поддержание коллективного иммунитета.

А что если вирус вернётся?

Пока вирус полиомиелита существует хотя бы в одной стране, риск его завоза остаётся. Импортированные случаи фиксируются даже в государствах с высоким уровнем вакцинации. Возвращение полиомиелита возможно при снижении охвата прививками — это уже случалось в некоторых регионах Азии и Африки.

Единственный способ защиты — вакцинация. Детям вводят несколько доз инактивированной вакцины в младенчестве и повторяют прививки по графику.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы Минусы
Формирует стойкий иммунитет Возможна кратковременная слабость после прививки
Предотвращает тяжёлые формы болезни Нужны повторные дозы
Снижает риск эпидемий Редко — местная реакция на инъекцию
Защищает общество за счёт коллективного иммунитета Требует строгого соблюдения графика

Частые вопросы

Как передаётся полиомиелит?
Основной путь — фекально-оральный, через грязные руки, воду и пищу. Вирус попадает в кишечник и распространяется по организму.

Можно ли заразиться от привитого ребёнка?
Современные инактивированные вакцины не содержат живого вируса, поэтому безопасны для окружающих.

Что делать при подозрении на полиомиелит?
Немедленно обратиться к врачу и сдать анализы. Самолечение в этом случае недопустимо.

Сколько длится инкубационный период?
Обычно от 7 до 14 дней, но может растянуться до трёх недель.

Мифы и правда

Миф: полиомиелит побеждён и вакцина больше не нужна.
Правда: вирус всё ещё циркулирует в отдельных странах, и риск вспышек сохраняется.

Миф: прививка от полиомиелита может вызвать заболевание.
Правда: современные вакцины инактивированы и не содержат живых вирусов.

Миф: полиомиелит поражает только детей.
Правда: взрослые без иммунитета тоже могут заболеть, причём тяжелее.

Исторический контекст

Полиомиелит известен с древности: изображения людей с деформированными конечностями встречаются на египетских барельефах. В XX веке болезнь стала настоящим бедствием — в 1950-х годах вспышки уносили десятки тысяч жизней ежегодно.

Революцией стала разработка вакцин Джонаса Солка и Альберта Сэйбина. С тех пор заболеваемость снизилась на 99%. Благодаря Всемирной инициативе по ликвидации полиомиелита болезнь почти исчезла, но вспышки всё ещё фиксируются в Афганистане, Пакистане и некоторых странах Африки.

