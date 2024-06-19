В рамках проекта "Московская медицина" горожанам предложили выбрать аромат для столичных поликлиник.
Инициаторы проекта считают, что в коридорах медучреждений должно пахнуть цветами и фруктами, а не корвалолом и кварцем. Это, по их мнению, создаст благоприятную атмосферу и улучшит настроение пациентов и врачей.
Пробники с ароматами уже можно найти на Кузнецком Мосту возле ресторана "Большой", на Трубной площади перед входом в метро и на Тверской улице напротив ресторана "Армения".
После того как люди сделают свой выбор, голоса подсчитают и наполнят самыми популярными ароматами московские поликлиники.
Фото: commons. wikimedia.org/MUR(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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