Автомобиль ГАИ
Автомобиль ГАИ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 16:58

ГИБДД с оружием — не фантазия: но реальных поводов для выстрела всего несколько

Перед выстрелом полиция обязана предупредить нарушителя — юрист Антон Палюлин

В массовом сознании полицейские перестрелки ассоциируются скорее с кино, чем с реальностью. Однако закон предусматривает ситуации, когда сотрудник полиции, включая инспектора ГИБДД, имеет право использовать огнестрельное оружие. Эти условия строго регламентированы и не подлежат расширительному толкованию.

Законодательная основа

Применение оружия регулируется статьёй 23 Федерального закона № 3-ФЗ "О полиции". В документе перечислены все случаи, когда допускается стрельба. Список является закрытым, и любые действия вне его будут признаны незаконными.

"Сотрудник полиции может применить оружие исключительно в строго определённых случаях", — сказал юрист Антон Палюлин.

Главное условие — наличие непосредственной угрозы жизни или здоровью самого сотрудника или граждан. Это включает отражение нападения с применением оружия либо предметов, используемых как оружие, а также пресечение попытки завладения транспортом или спецтехникой полиции.

Задержание преступников

Огнестрельное оружие разрешено использовать при задержании лица, застигнутого на совершении тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, если он пытается скрыться и нет других способов его остановить.

Пример — водитель, совершивший наезд со смертельным исходом и пытающийся уйти от полиции, оказывая активное сопротивление.

Применение к автомобилю

Закон допускает стрельбу по транспортному средству лишь в исключительных случаях. Это мера принудительного воздействия для остановки автомобиля, создающего реальную угрозу жизни и здоровью людей.

"Стрельба по шинам допустима при попытке остановки автомобиля, управляемого лицом, только что совершившим вооружённое нападение", — отметил Антон Палюлин.

Применять оружие ради задержания водителя, скрывающегося от штрафа, недопустимо.

Процедурные требования

Перед выстрелом сотрудник обязан предупредить о намерении применить оружие, предоставив время для выполнения требований. Исключение — ситуации, где промедление создаёт угрозу жизни или может повлечь тяжкие последствия. После выстрела сотрудник должен сообщить о случившемся в прокуратуру и оказать первую помощь пострадавшему.

Ограничения и запреты

Закон прямо указывает на случаи, когда стрельба запрещена:

  • в отношении женщин;

  • в отношении лиц с явными признаками инвалидности;

  • в отношении несовершеннолетних, если возраст очевиден или известен.

Исключение составляет вооружённое нападение или сопротивление, создающее угрозу жизни.

Кроме того, оружие нельзя применять при значительном скоплении людей, где существует риск пострадать случайным гражданам. Это делает стрельбу фактически невозможной в условиях плотного трафика или массовых мероприятий.

