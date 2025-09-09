Остановили, но не подошли: хитрость, которую используют рейдовые инспекторы

Представьте: едете по дороге, вдруг вас останавливает инспектор ГАИ, но сам не спешит подойти к авто. Что делать? Ждать вечно или можно спокойно продолжить путь? Майор полиции дал разъяснения, чтобы помочь водителям разобраться в такой ситуации.

Почему инспектор медлит с подходом?

Часто это происходит во время рейдов, когда одни полицейские фиксируют нарушения на дороге, а другие проверяют документы у остановленных. Водитель — не единственный в списке, поэтому подход может задержаться. Не стоит выходить из машины и идти навстречу: это может показаться подозрительным или как попытка ускорить проверку. Также избегайте сигналов или жестов — они не помогут, а только усложнят дело.

Что делать в такой ситуации?

Наберитесь терпения и ждите. К вам подойдет первый свободный инспектор.

Иногда водители путают сигналы и останавливаются по ошибке. Лучше дождаться, пока инспектор сам подойдет или жестом разрешит ехать.

Если реакции нет, подождите 5-7 минут.

Затем плавно троньтесь с места, внимательно следя за полицейскими.

Если инспектор подойдет или отдаст команду остановиться, обязательно выполните это.

Рекомендуется записывать все на видеорегистратор. Если его нет, включите запись на телефоне и озвучьте место, время и действия полиции. Это пригодится, если возникнет спор или несправедливый штраф — сможете обжаловать его через начальство или суд.

Главное — оставайтесь спокойны и не торопите события. Правильное поведение поможет избежать лишних проблем и штрафов.