Телефон звонил не зря: как молчание граждан помогает преступным сетям расти

Холодные звонки и лжесотрудники банков стали обыденной частью телефонного пространства, однако равнодушие к подобным попыткам обмана может дорого обойтись. Даже если преступникам не удалось заполучить деньги, игнорировать инцидент нельзя — об этом рассказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в комментарии изданию MosTimes.

Обращение как инструмент защиты

Эксперт подчеркнул, что любое подозрение на мошенничество требует официальной фиксации. Даже неудачная попытка обмана должна становиться предметом проверки, ведь именно из отдельных сигналов складывается полная картина преступных схем.

"Если вы подозреваете мошенничество, в любом случае, получилось у вас отнять деньги или не получилось, надо обязательно обращаться в полицию. Полиция имеет технические возможности понять, откуда это происходит, вычислить кол-центр, который мошенничает", — отметил Гончаров.

По его словам, обращение граждан — это не только защита личных средств, но и вклад в общую безопасность. Своевременное заявление позволяет специалистам выявлять связи между случаями и блокировать инфраструктуру, через которую действуют злоумышленники.

Почему нельзя "спустить на тормозах"

Даже если попытка мошенников была пресечена на раннем этапе, отказ от обращения в полицию играет на руку преступникам. Каждый звонок, каждое сообщение — это след, который можно отследить, если он зафиксирован официально.

Гончаров пояснил, что граждане должны сообщать о звонках, номерах, именах и любых деталях, которые могут помочь в расследовании. "Надо писать заявление, откуда поступил звонок, кто как представлялся. В любом случае это должно быть заявление в полицию, чтобы перекрыть те каналы, которые используют мошенники. Другого пути просто нет", — подчеркнул он.

По словам эксперта, только массовое и последовательное информирование органов правопорядка может остановить развитие сетей телефонного и онлайн-мошенничества. Без активной позиции граждан система противодействия становится уязвимой.