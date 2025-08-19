Что означают включённые мигалки инспекторов — практический ликбез для водителей

Почему инспекторы иногда включают мигалки, а иногда нет? Этот вопрос волнует многих водителей, которые хотя бы раз сталкивались с проверкой документов на дороге. Оказывается, объяснение кроется не только в привычках сотрудников ГАИ, но и в строгих правилах, прописанных в административных документах.

Как регулируются действия инспекторов

Работа сотрудников ГАИ на дорогах определяется Административным регламентом МВД. Согласно пункту 88, остановка транспортных средств допускается исключительно в местах, где это не противоречит Правилам дорожного движения. Это значит, что там, где водителям запрещено останавливаться или парковаться, инспекторы тоже не могут устраивать проверки.

Однако в том же регламенте содержится уточнение, которое меняет картину. В документе сказано, что если патрульный автомобиль находится с включёнными спецсигналами, инспекторы вправе проводить проверку даже на участке дороги с запретом на стоянку.

Зачем нужны спецсигналы

Представитель ГАИ в беседе с журналистами пояснил, что включённые мигалки выполняют сразу несколько функций:

обозначают местоположение патрульного автомобиля;

привлекают внимание водителей и предупреждают о проверке;

юридически позволяют инспекторам остановить транспорт в зоне, где обычная стоянка невозможна.

"Когда патрульная машина работает со световыми спецсигналами, водителям сразу ясно, что это не нарушение правил, а служебная необходимость", — заявил представитель ГАИ.

Иногда для обозначения места проверки сотрудники дополнительно используют пластиковые конусы или другие видимые средства. Это помогает повысить безопасность как инспекторов, так и участников движения.

Могут ли проверять без мигалок

Несмотря на вышеописанные правила, сотрудники полиции действительно могут проверять документы и без включённых спецсигналов. Это возможно, если они находятся в месте, где остановка не запрещена правилами дорожного движения. Например, на разрешённой обочине или специально выделенной площадке.