Что означают включённые мигалки инспекторов — практический ликбез для водителей
Почему инспекторы иногда включают мигалки, а иногда нет? Этот вопрос волнует многих водителей, которые хотя бы раз сталкивались с проверкой документов на дороге. Оказывается, объяснение кроется не только в привычках сотрудников ГАИ, но и в строгих правилах, прописанных в административных документах.
Как регулируются действия инспекторов
Работа сотрудников ГАИ на дорогах определяется Административным регламентом МВД. Согласно пункту 88, остановка транспортных средств допускается исключительно в местах, где это не противоречит Правилам дорожного движения. Это значит, что там, где водителям запрещено останавливаться или парковаться, инспекторы тоже не могут устраивать проверки.
Однако в том же регламенте содержится уточнение, которое меняет картину. В документе сказано, что если патрульный автомобиль находится с включёнными спецсигналами, инспекторы вправе проводить проверку даже на участке дороги с запретом на стоянку.
Зачем нужны спецсигналы
Представитель ГАИ в беседе с журналистами пояснил, что включённые мигалки выполняют сразу несколько функций:
-
обозначают местоположение патрульного автомобиля;
-
привлекают внимание водителей и предупреждают о проверке;
-
юридически позволяют инспекторам остановить транспорт в зоне, где обычная стоянка невозможна.
"Когда патрульная машина работает со световыми спецсигналами, водителям сразу ясно, что это не нарушение правил, а служебная необходимость", — заявил представитель ГАИ.
Иногда для обозначения места проверки сотрудники дополнительно используют пластиковые конусы или другие видимые средства. Это помогает повысить безопасность как инспекторов, так и участников движения.
Могут ли проверять без мигалок
Несмотря на вышеописанные правила, сотрудники полиции действительно могут проверять документы и без включённых спецсигналов. Это возможно, если они находятся в месте, где остановка не запрещена правилами дорожного движения. Например, на разрешённой обочине или специально выделенной площадке.
