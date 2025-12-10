После скандального дела Долиной рынок недвижимости хотят поставить на прослушку

Подключать полицию к сделкам со "вторичкой" предлагают уже на этапе регистрации — с правом притормозить оформление, если у правоохранителей возникнут признаки мошенничества. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Инициатива появилась на фоне громких судебных историй, когда продавец, получив деньги, добивается признания договора недействительным, ссылаясь на давление аферистов и уязвимое состояние.

Что предлагают рынку и какую роль отводят МВД

Российский союз участников рынка недвижимости направил в Госдуму предложения по усилению контроля за сделками на вторичном рынке. В пакете мер обсуждается механизм, при котором сделку можно будет приостановить по запросу МВД, если в материалах усмотрят признаки мошеннической схемы. Отдельно предлагается задействовать ведомственных психологов для оценки состояния продавца, чтобы выявлять ситуации, когда человек может действовать под влиянием злоумышленников.

Смысл инициативы — перенести часть "антифрода" из плоскости последующих судебных разбирательств в стадию до завершения регистрации. Сторонники подхода считают, что присутствие МВД в цепочке оформления может стать сдерживающим фактором: чем выше риск проверки, тем меньше пространства для манипуляций. При этом сами предлагаемые инструменты выглядят как точечные — речь идет о случаях, где признаки мошенничества видны уже в ходе сделки.

Почему поводом стало "дело Долиной" и рост подобных споров

В качестве иллюстрации в обсуждении постоянно всплывает история Ларисы Долиной, которая через суд вернула себе проданную квартиру, заявив, что стала жертвой мошенников. Этот кейс превратился в символическую "схему", после которой рынок начал искать способы защитить продавцов и покупателей от сделок, совершаемых под давлением или в результате обмана.

Юристы, на которых ссылаются в исходном материале, отмечают рост таких случаев по стране на 15-20%. На практике это означает увеличение числа конфликтов, где покупатель формально оплатил объект и прошел стандартные процедуры, но затем сталкивается с судебной атакой на договор. Сама тенденция подпитывает запрос на дополнительные фильтры, потому что последствия для сторон — особенно для добросовестного приобретателя — могут оказаться крайне болезненными.

Чем рискуют участники рынка: скорость, цена и качество проверок

Критики идеи указывают на неизбежный побочный эффект: новые проверки способны увеличить сроки оформления и поднять издержки, а значит — стоимость сделок. Вторичный рынок и так держится на скорости и предсказуемости процедур, и любое "встраивание" дополнительных согласований способно сделать цепочку длиннее. В итоге мера, задуманная как защита, может начать работать как барьер для нормальных сделок.

Есть и профессиональный скепсис к "упрощенным" инструментам оценки. Даже если появится опрос или психологическая оценка состояния продавца, они не всегда способны заменить полноценную судебную экспертизу, когда речь идет о дееспособности, понимании последствий или внешнем воздействии. Поэтому спор вокруг инициативы сводится к балансу: насколько допустимо усложнить процесс ради снижения числа мошеннических сценариев и последующих судов.