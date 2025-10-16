Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Винегрет с майонезом в стеклянной миске
Винегрет с майонезом в стеклянной миске
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:18

Полезный, но коварный: как винегрет может навредить желудку при неправильном приготовлении

Классический винегрет богат клетчаткой и витаминами группы B — Владислава Подымникова

Винегрет — одно из самых узнаваемых и любимых блюд русской кухни. Простая смесь варёных овощей и солёных ингредиентов на самом деле является настоящим кладезем витаминов и микроэлементов. Диетологи отмечают, что эта закуска не только вкусна, но и приносит реальную пользу организму, особенно в холодное время года, когда снижается количество свежих овощей и фруктов.

"Закуска состоит из отварных овощей, солёных огурцов, квашеной капусты и растительного масла. Благодаря ингредиентам в блюде есть полезные жиры, клетчатка, сложные углеводы и ферменты", — пояснила диетолог Владислава Подымникова.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте правильные продукты. Для классического винегрета нужны свёкла, картофель, морковь, солёные огурцы, квашеная капуста, зелёный горошек и немного растительного масла. Используйте овощи среднего размера — они варятся равномерно и сохраняют вкус.

  2. Готовьте без спешки. Варите овощи в кожуре, чтобы сохранить витамины группы B и клетчатку. После варки остудите их и очистите.

  3. Нарезайте мелко. Чем мельче кубики, тем нежнее структура блюда и равномернее распределяются вкусы.

  4. Добавьте масло в конце. Смешивать винегрет с подсолнечным или льняным маслом стоит только перед подачей, чтобы сохранить свежесть и аромат.

  5. Попробуйте новые варианты. Для разнообразия можно добавить фасоль, яблоко или немного зернистой горчицы — вкус станет насыщеннее, а польза выше.

Сравнение

Ингредиент Польза Особенности
Свёкла источник фолиевой кислоты, улучшает кровообращение сохраняет цвет при добавлении капли уксуса
Картофель даёт энергию за счёт сложных углеводов полезен в умеренных количествах
Квашеная капуста источник витамина C и пробиотиков поддерживает иммунитет
Солёные огурцы богаты натрием, регулируют водный баланс не рекомендуется при отёках
Морковь содержит бета-каротин для здоровья кожи и зрения лучше усваивается с маслом

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком много соли или маринада.
    Последствие: отёки и перегрузка почек.
    Альтернатива: регулировать солёность за счёт количества квашеной капусты и огурцов.

  • Ошибка: смешивать горячие овощи.
    Последствие: блюдо теряет структуру, овощи становятся водянистыми.
    Альтернатива: остудить продукты перед нарезкой.

  • Ошибка: хранить винегрет более суток.
    Последствие: брожение и потеря полезных свойств.
    Альтернатива: готовить небольшими порциями и держать в холодильнике не дольше 12 часов.

  • Ошибка: употреблять слишком часто.
    Последствие: возможны расстройства пищеварения из-за кислых продуктов.
    Альтернатива: есть 1-2 раза в неделю по 200-250 г, как рекомендуют диетологи.

А что если…

А что если заменить подсолнечное масло на другое? Можно использовать оливковое или льняное — они богаче омега-3 жирными кислотами и придают лёгкий ореховый вкус. А вот майонез в винегрете лучше не использовать: он нарушает баланс и делает блюдо тяжёлым для желудка.

Если вы хотите сделать винегрет более сытным, добавьте варёную фасоль или кусочки сельди — получится полноценный обед с белками и клетчаткой.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Польза для здоровья поддерживает микрофлору, улучшает пищеварение противопоказан при язвенной болезни и гастрите
Простота приготовления доступные ингредиенты, не требует спецтехники занимает время из-за варки овощей
Вкус насыщенный, сбалансированный, лёгкая кислинка может показаться кислым для чувствительного желудка
Питательная ценность богат клетчаткой, витаминами и железом при переедании возможен метеоризм

FAQ

Полезен ли винегрет для похудения?
Да, если не добавлять слишком много масла и картофеля — блюдо низкокалорийное и помогает очищению организма.

Можно ли делать винегрет без картофеля?
Да, его часто заменяют фасолью или киноа — получается лёгкий и белковый вариант.

Какой сорт масла лучше использовать?
Подсолнечное нерафинированное придаёт классический вкус, но для здоровья полезнее льняное или оливковое.

Можно ли давать винегрет детям?
Да, но без кислых ингредиентов и в небольших порциях, начиная с 5 лет.

Почему беременным стоит быть осторожнее?
Квашеная капуста и огурцы могут вызывать вздутие и нарушения стула.

Мифы и правда

  • Миф: винегрет — это тяжёлая пища.
    Правда: наоборот, он облегчает пищеварение и стимулирует микрофлору кишечника.

  • Миф: от свёклы повышается уровень сахара.
    Правда: в варёной свёкле сахаров немного, а клетчатка замедляет их усвоение.

  • Миф: кислые продукты раздражают желудок.
    Правда: в умеренных количествах ферментированные овощи успокаивают желудок и уменьшают вздутие.

  • Миф: винегрет теряет пользу при хранении.
    Правда: витамины сохраняются, если блюдо держать в холодильнике не более 12 часов.

Исторический контекст

Винегрет появился в России в начале XIX века и был вдохновлён французским соусом "vinaigre" — уксусом, которым приправляли салаты. Постепенно блюдо стало самостоятельным: уксус заменили солёными огурцами и капустой, а к картофелю и свёкле добавили масло.

Во времена СССР винегрет стал символом домашней кухни — его готовили к праздникам и на каждый день. Сегодня интерес к этому блюду возвращается, ведь оно идеально подходит для вегетарианцев и сторонников здорового питания.

Три интересных факта

  1. Название "винегрет" происходит от французского слова vinaigre, что означает "уксус".

  2. В традиционном русском варианте соотношение овощей — 1:1:1 (картофель, свёкла, морковь).

  3. Квашеная капуста делает блюдо естественным пробиотиком, полезным для кишечника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нутрициолог Пристанский: при вирусной инфекции важно менять рацион в зависимости от стадии болезни сегодня в 10:43
Болезнь отступает быстрее, если есть это: врачи раскрыли неожиданный секрет выздоровления

Диетолог рассказал, как питание помогает организму быстрее справляться с вирусом. Почему при температуре нужно больше белка, а без неё — наоборот, меньше, — читайте в материале.

Читать полностью » Лишний вес связан с нарушением обмена веществ, а не перееданием — Роберт Люстиг сегодня в 6:02
Ловушка диет: подсчёт калорий может сделать вас толще — вот почему врачи бьют тревогу

Почему диеты с подсчётом калорий редко работают? Эндокринолог Роберт Люстиг объяснил, что мешает похудеть, и рассказал, как на самом деле действует инсулин.

Читать полностью » Эндокринолог Юрий Потешкин объяснил, почему антидепрессанты могут вызывать набор веса сегодня в 5:15
Тишина в голове, но тяжесть на весах: скрытая цена лечения антидепрессантами

Антидепрессанты помогают справиться с тревогой, но у некоторых вызывают прибавку в весе. Эндокринолог объяснил, почему это происходит и можно ли этого избежать.

Читать полностью » Современная маммография и томосинтез позволяют выявлять рак молочной железы на ранних стадиях сегодня в 4:11
Рак груди подкрадывается без боли: почему женщины замечают болезнь, когда уже поздно

Рак груди часто развивается без симптомов. Онколог рассказал, как современные технологии помогают обнаружить болезнь на ранней стадии и спасти жизнь.

Читать полностью » Врач Сара Марин объяснила, как кофе влияет на женщин после менопаузы сегодня в 3:07
Кофе после 50 превращается из друга во врага: почему бодрость оборачивается приливами и тревогой

Кофе способен и бодрить, и вредить. Врач рассказала, почему после менопаузы напиток вызывает приливы и как понять, стоит ли от него отказаться.

Читать полностью » Врач Вера Сережина объяснила, как правильно мыть руки и ухаживать за кожей сегодня в 2:37
Чистые, но беззащитные: как частое мытьё рук разрушает естественную защиту организма

Мыть руки нужно, но не бесконечно. Врач рассказала, как найти баланс между чистотой и здоровьем кожи и какие ошибки допускают даже самые аккуратные.

Читать полностью » Иммунолог Ольга Пащенко объяснила, как распознать непереносимость фруктозы и снизить симптомы сегодня в 1:24
Едите яблоки — а потом страдаете от вздутия? Организм может подавать тревожный сигнал

Если после яблока или мёда вам становится тяжело, дело может быть не в желудке. Рассказываем, как понять, что у вас непереносимость фруктозы, и что с этим делать.

Читать полностью » Терапевт Беляева назвала основные причины снижения иммунитета в холодный сезон сегодня в 0:31
Иммунитет просит о помощи: 7 привычек, которые незаметно превращают тело в мишень для вирусов

Осень — испытание для здоровья. Врач рассказала, как укрепить иммунитет без лекарств и какие привычки действительно работают.

Читать полностью »

Новости
Технологии
YouTube запустил раздел о психическом здоровье для подростков 13–17 лет
Красота и здоровье
Гинеколог Елена Ремез рассказала, когда токсикоз при беременности становится опасным
Красота и здоровье
Снижение сахара и физическая активность помогают предотвратить диабет 2 типа — врачи
УрФО
Свердловская область лидирует на Урале по числу вакансий водителей — данные HH.ru
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров объяснил, почему норма в 10 000 шагов в день не подходит всем
Еда
Оладьи в духовке готовятся без использования масла и напоминают мини-булочки
Садоводство
Исследование: разница температур внутри и снаружи закрытой теплицы зимой не превышает 3 °C
Еда
Шоколадные эклеры с хрустящей корочкой получается нежным и сладким
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet