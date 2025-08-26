Еда для жары и здоровья: 3 салата, которые работают лучше витаминов

Свежие фрукты и овощи — не просто сезонное удовольствие, но и настоящий инструмент поддержки здоровья. Эндокринолог и диетолог Елена Чуракина в беседе с "Лентой.ру" рассказала, какие необычные салаты стоит включить в летнее меню, чтобы получить максимум пользы и не потерять интерес к еде.

Персики, курица и киноа: сытно и с пользой

Первый вариант, который рекомендует врач, — салат с персиками, курицей и киноа.

Сильные стороны блюда:

Белок — за счёт куриного мяса;

Сложные углеводы и клетчатка — благодаря киноа;

Витамины и минералы — из фруктов и зелени;

Низкий гликемический индекс — подходит людям с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом.

Такой салат насыщает, но не перегружает, а также способствует стабильному уровню сахара в крови.

Арбуз, фета и мята: лёгкость и баланс

Следующее оригинальное сочетание — арбуз, сыр фета и мята.

Что даёт организму:

Калий и антиоксиданты из арбуза — поддержка сердца и защита клеток от окисления;

Кальций и белок из феты — укрепление костей и восстановление тканей;

Мята — способствует улучшению пищеварения и придаёт освежающий вкус.

Салат получается лёгким, но функциональным — для жаркого дня и плотного графика.

Фруктово-ягодный микс с творогом: десерт без вреда

Чуракина также рекомендует летние фруктово-ягодные салаты — не просто как перекус, а как полноценное блюдо. Варианты:

ягоды и фрукты: клубника, черника, черешня, абрикос, яблоко, крыжовник, земляника;

белок — нежирный творог;

здоровые жиры — семена тыквы, кедровые орехи.

Такой салат насыщает, помогает работе ЖКТ и при этом не вызывает скачков сахара.

Чем заправлять летние салаты

Вместо жирных соусов с майонезом врач советует использовать:

оливковое масло;

греческий йогурт;

лимонный сок;

бальзамический уксус.

Эти заправки не перегружают желудок и не скрывают вкус свежих ингредиентов.