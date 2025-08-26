Еда для жары и здоровья: 3 салата, которые работают лучше витаминов
Свежие фрукты и овощи — не просто сезонное удовольствие, но и настоящий инструмент поддержки здоровья. Эндокринолог и диетолог Елена Чуракина в беседе с "Лентой.ру" рассказала, какие необычные салаты стоит включить в летнее меню, чтобы получить максимум пользы и не потерять интерес к еде.
Персики, курица и киноа: сытно и с пользой
Первый вариант, который рекомендует врач, — салат с персиками, курицей и киноа.
Сильные стороны блюда:
- Белок — за счёт куриного мяса;
- Сложные углеводы и клетчатка — благодаря киноа;
- Витамины и минералы — из фруктов и зелени;
- Низкий гликемический индекс — подходит людям с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом.
Такой салат насыщает, но не перегружает, а также способствует стабильному уровню сахара в крови.
Арбуз, фета и мята: лёгкость и баланс
Следующее оригинальное сочетание — арбуз, сыр фета и мята.
Что даёт организму:
- Калий и антиоксиданты из арбуза — поддержка сердца и защита клеток от окисления;
- Кальций и белок из феты — укрепление костей и восстановление тканей;
- Мята — способствует улучшению пищеварения и придаёт освежающий вкус.
Салат получается лёгким, но функциональным — для жаркого дня и плотного графика.
Фруктово-ягодный микс с творогом: десерт без вреда
Чуракина также рекомендует летние фруктово-ягодные салаты — не просто как перекус, а как полноценное блюдо. Варианты:
- ягоды и фрукты: клубника, черника, черешня, абрикос, яблоко, крыжовник, земляника;
- белок — нежирный творог;
- здоровые жиры — семена тыквы, кедровые орехи.
Такой салат насыщает, помогает работе ЖКТ и при этом не вызывает скачков сахара.
Чем заправлять летние салаты
Вместо жирных соусов с майонезом врач советует использовать:
- оливковое масло;
- греческий йогурт;
- лимонный сок;
- бальзамический уксус.
Эти заправки не перегружают желудок и не скрывают вкус свежих ингредиентов.
