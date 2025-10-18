Полезно, но не вместо котлет: с чем сочетать нут, чтобы он действительно работал на пользу
Нут, или турецкий горох, часто называют "растительным мясом". Этот продукт богат белком, витаминами группы B, железом, магнием и другими полезными веществами. Однако, по словам врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой, считать нут полноценной альтернативой мясу — ошибка.
Почему нут не заменяет мясо
"Бобовые не могут выступать альтернативой мясу. В нуте, хотя и содержится много белка, организму его трудно усваивать, поэтому важно сочетать нут с продуктами животного происхождения, такими как мясо и курица", — отметила Анна Белоусова.
Главная причина в том, что белок нута — неполноценный, то есть в нём отсутствует часть незаменимых аминокислот, необходимых человеку. Белок животного происхождения усваивается легче, а также обеспечивает организм железом, цинком и витамином B12 — веществами, которых нет в растительных продуктах.
Сравнение
|Показатель
|Нут
|Мясо
|Содержание белка (на 100 г)
|19-20 г
|22-26 г
|Усвояемость белка
|60-70 %
|90-95 %
|Витамин B12
|Отсутствует
|Содержится
|Железо
|Негемовое (хуже усваивается)
|Гемовое (легко усваивается)
|Кальций
|Содержится
|Меньше, чем в бобовых
|Возможность заменить мясо
|Нет
|Да
Как правильно употреблять нут
-
Замачивайте перед варкой. Нут следует замачивать в холодной воде не менее чем на 8-10 часов. Это уменьшает количество антипитательных веществ, мешающих усвоению белка.
-
Тщательно проваривайте. После замачивания бобы варят 1-1,5 часа до мягкости. Недоваренный нут может вызывать вздутие и тяжесть.
-
Сочетайте с продуктами животного происхождения. Добавляйте нут к блюдам из курицы, индейки или говядины — так белки дополняют друг друга.
-
Не ешьте с молочными продуктами. Содержащиеся в нуте вещества замедляют усвоение кальция, поэтому лучше разделять эти продукты во времени.
-
Добавляйте специи. Куркума, тмин, кориандр и паприка помогают улучшить пищеварение и снизить метеоризм.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать нут заменой мясу.
Последствие: возможен дефицит витамина B12 и железа.
Альтернатива: сочетать нут с мясом, рыбой или яйцами.
-
Ошибка: употреблять нут вместе с молочными продуктами.
Последствие: ухудшается усвоение кальция, что вредно при остеопорозе.
Альтернатива: разводить приём нута и молочных продуктов по времени.
-
Ошибка: есть нут слишком часто.
Последствие: повышенное газообразование и нагрузка на пищеварение.
Альтернатива: включать его в рацион 2-3 раза в неделю.
А что если отказаться от мяса совсем?
Если человек придерживается вегетарианской диеты, нут может стать важной частью рациона. Однако полностью заменить животные продукты он не сможет. Чтобы избежать дефицита железа и витамина B12, специалисты рекомендуют включать в рацион обогащённые продукты или витаминные добавки.
Также нут можно сочетать с другими источниками растительного белка — чечевицей, киноа, гречкой - это улучшает аминокислотный состав и повышает питательную ценность блюд.
Плюсы и минусы нута
|Плюсы
|Минусы
|Содержит белок и клетчатку
|Белок усваивается хуже, чем животный
|Поддерживает уровень сахара в крови
|Может вызывать вздутие
|Богат витаминами и минералами
|Не содержит витамина B12
|Помогает контролировать вес
|Нельзя сочетать с молочными продуктами
FAQ
Можно ли есть нут каждый день?
Нет, лучше 2-3 раза в неделю. Избыток клетчатки может вызвать вздутие и дискомфорт.
Как лучше всего готовить нут?
Замочить, отварить и использовать в салатах, супах, пюре или хумусе.
Можно ли детям давать нут?
Да, начиная с 2-3 лет, но только в хорошо проваренном виде.
Полезен ли нут при диете?
Да, он даёт ощущение сытости и помогает контролировать аппетит.
Мифы и правда
-
Миф: нут может полностью заменить мясо.
Правда: его белок неполноценен и усваивается хуже.
-
Миф: нут полезен всем без ограничений.
Правда: при остеопорозе или проблемах с усвоением кальция нужно есть его умеренно.
-
Миф: нут всегда вызывает вздутие.
Правда: если правильно замочить и проварить, он легко переваривается.
Исторический контекст
Нут известен человечеству более 7 тысяч лет. Его выращивали в Древнем Египте, Индии и Греции, где он считался символом плодородия. В современном мире нут стал основой блюд восточной кухни — фалафеля и хумуса.
Однако, как подчёркивает Анна Белоусова, мода на растительный белок не должна вводить в заблуждение: сбалансированное питание невозможно без животных источников аминокислот и микроэлементов.
Три интересных факта
-
Нут содержит вещество сапонин, которое помогает снижать уровень "плохого" холестерина.
-
Из муки нута делают безглютеновую пасту и выпечку.
-
В Индии выращивают более 70 % мирового урожая турецкого гороха.
