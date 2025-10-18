Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с нутом, зеленью и лимонным соусом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:31

Полезно, но не вместо котлет: с чем сочетать нут, чтобы он действительно работал на пользу

Нут содержит белок, но не восполняет витамин B12 — Анна Белоусова

Нут, или турецкий горох, часто называют "растительным мясом". Этот продукт богат белком, витаминами группы B, железом, магнием и другими полезными веществами. Однако, по словам врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой, считать нут полноценной альтернативой мясу — ошибка.

Почему нут не заменяет мясо

"Бобовые не могут выступать альтернативой мясу. В нуте, хотя и содержится много белка, организму его трудно усваивать, поэтому важно сочетать нут с продуктами животного происхождения, такими как мясо и курица", — отметила Анна Белоусова.

Главная причина в том, что белок нута — неполноценный, то есть в нём отсутствует часть незаменимых аминокислот, необходимых человеку. Белок животного происхождения усваивается легче, а также обеспечивает организм железом, цинком и витамином B12 — веществами, которых нет в растительных продуктах.

Сравнение

Показатель Нут Мясо
Содержание белка (на 100 г) 19-20 г 22-26 г
Усвояемость белка 60-70 % 90-95 %
Витамин B12 Отсутствует Содержится
Железо Негемовое (хуже усваивается) Гемовое (легко усваивается)
Кальций Содержится Меньше, чем в бобовых
Возможность заменить мясо Нет Да

Как правильно употреблять нут

  1. Замачивайте перед варкой. Нут следует замачивать в холодной воде не менее чем на 8-10 часов. Это уменьшает количество антипитательных веществ, мешающих усвоению белка.

  2. Тщательно проваривайте. После замачивания бобы варят 1-1,5 часа до мягкости. Недоваренный нут может вызывать вздутие и тяжесть.

  3. Сочетайте с продуктами животного происхождения. Добавляйте нут к блюдам из курицы, индейки или говядины — так белки дополняют друг друга.

  4. Не ешьте с молочными продуктами. Содержащиеся в нуте вещества замедляют усвоение кальция, поэтому лучше разделять эти продукты во времени.

  5. Добавляйте специи. Куркума, тмин, кориандр и паприка помогают улучшить пищеварение и снизить метеоризм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать нут заменой мясу.
    Последствие: возможен дефицит витамина B12 и железа.
    Альтернатива: сочетать нут с мясом, рыбой или яйцами.

  • Ошибка: употреблять нут вместе с молочными продуктами.
    Последствие: ухудшается усвоение кальция, что вредно при остеопорозе.
    Альтернатива: разводить приём нута и молочных продуктов по времени.

  • Ошибка: есть нут слишком часто.
    Последствие: повышенное газообразование и нагрузка на пищеварение.
    Альтернатива: включать его в рацион 2-3 раза в неделю.

А что если отказаться от мяса совсем?

Если человек придерживается вегетарианской диеты, нут может стать важной частью рациона. Однако полностью заменить животные продукты он не сможет. Чтобы избежать дефицита железа и витамина B12, специалисты рекомендуют включать в рацион обогащённые продукты или витаминные добавки.

Также нут можно сочетать с другими источниками растительного белка — чечевицей, киноа, гречкой - это улучшает аминокислотный состав и повышает питательную ценность блюд.

Плюсы и минусы нута

Плюсы Минусы
Содержит белок и клетчатку Белок усваивается хуже, чем животный
Поддерживает уровень сахара в крови Может вызывать вздутие
Богат витаминами и минералами Не содержит витамина B12
Помогает контролировать вес Нельзя сочетать с молочными продуктами

FAQ

Можно ли есть нут каждый день?
Нет, лучше 2-3 раза в неделю. Избыток клетчатки может вызвать вздутие и дискомфорт.

Как лучше всего готовить нут?
Замочить, отварить и использовать в салатах, супах, пюре или хумусе.

Можно ли детям давать нут?
Да, начиная с 2-3 лет, но только в хорошо проваренном виде.

Полезен ли нут при диете?
Да, он даёт ощущение сытости и помогает контролировать аппетит.

Мифы и правда

  • Миф: нут может полностью заменить мясо.
    Правда: его белок неполноценен и усваивается хуже.

  • Миф: нут полезен всем без ограничений.
    Правда: при остеопорозе или проблемах с усвоением кальция нужно есть его умеренно.

  • Миф: нут всегда вызывает вздутие.
    Правда: если правильно замочить и проварить, он легко переваривается.

Исторический контекст

Нут известен человечеству более 7 тысяч лет. Его выращивали в Древнем Египте, Индии и Греции, где он считался символом плодородия. В современном мире нут стал основой блюд восточной кухни — фалафеля и хумуса.

Однако, как подчёркивает Анна Белоусова, мода на растительный белок не должна вводить в заблуждение: сбалансированное питание невозможно без животных источников аминокислот и микроэлементов.

Три интересных факта

  1. Нут содержит вещество сапонин, которое помогает снижать уровень "плохого" холестерина.

  2. Из муки нута делают безглютеновую пасту и выпечку.

  3. В Индии выращивают более 70 % мирового урожая турецкого гороха.

