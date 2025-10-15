Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Полезная — не значит безвредная: клубника может обострить болезни, о которых вы забыли

Клубника противопоказана при гастрите и язве желудка из-за кислот — Наталья Лазуренко

Диетолог Наталья Лазуренко объяснила, почему клубника, несмотря на свои полезные свойства, может быть небезопасной для людей с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. В беседе с NEWS. ru специалист отметила, что при некоторых заболеваниях эта ароматная ягода может вызывать дискомфорт и усугублять воспалительные процессы.

Когда клубника может навредить

Клубника содержит большое количество органических кислот, клетчатки и мелких семян, которые раздражают слизистую желудка и кишечника. Поэтому при гастрите, язвенной болезни, панкреатите или колите употребление ягод может вызвать вздутие, боли и изжогу.

"Клубника противопоказана людям, имеющим воспалительные процессы и заболевания желудочно-кишечного тракта", — предупредила диетолог Наталья Лазуренко.

Кроме того, клубника — один из сильных аллергенов. Врач советует полностью исключить её при наличии аллергических реакций или склонности к ним.

Сравнение: польза и риски клубники

Показатель Польза Возможный вред
Витамин C Повышает иммунитет Может раздражать слизистую желудка
Клетчатка Улучшает пищеварение Провоцирует вздутие при колите
Антиоксиданты Замедляют старение клеток При переедании — нагрузка на печень
Ягоды в рационе Улучшают обмен веществ Могут вызвать аллергию

Советы шаг за шагом

  1. Следите за количеством. Диетолог допускает употребление не более 200 граммов клубники в день для здоровых людей.

  2. Выбирайте спелые ягоды. Недозрелые плоды содержат больше кислот и способны вызвать раздражение слизистой.

  3. Ешьте после еды. Не стоит употреблять клубнику натощак — так вы уменьшите риск боли и изжоги.

  4. Добавляйте молочные продукты. Сметана, йогурт или творог нейтрализуют кислоту и снижают нагрузку на желудок.

  5. Проверяйте реакцию организма. Если появились зуд, сыпь или дискомфорт в животе — откажитесь от ягод.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть клубнику при гастрите или язве;
    Последствие: обострение воспаления и боли в желудке;
    Альтернатива: заменить на бананы или печёные яблоки.

  • Ошибка: употреблять ягоды на голодный желудок;
    Последствие: раздражение слизистой;
    Альтернатива: есть клубнику после основного приёма пищи.

  • Ошибка: превышать дневную норму;
    Последствие: вздутие и аллергическая реакция;
    Альтернатива: ограничиться 150-200 граммами в день.

А что если…

Что если клубнику смешать с другими ягодами? Это допустимо, если у вас нет проблем с ЖКТ. Смесь с черникой или малиной снизит концентрацию кислот.

А если очень хочется, но есть противопоказания? Иногда допускается употребление клубники в термически обработанном виде — например, в виде джема или компота.

Что если заменить свежие ягоды замороженными? Это безопаснее: после размораживания кислоты становятся менее агрессивными, а аллергическая реакция возникает реже.

Плюсы и минусы употребления клубники

Плюсы Минусы
Богата витаминами и антиоксидантами Может вызывать аллергию
Низкокалорийный продукт Повышенная кислотность раздражает желудок
Улучшает настроение и обмен веществ Содержит мелкие косточки, раздражающие слизистую
Сезонный источник витамина C Не подходит при заболеваниях ЖКТ

FAQ

Можно ли есть клубнику при гастрите?
Нет, особенно в период обострения. Кислоты усиливают воспаление слизистой.

Какую порцию можно считать безопасной?
До 200 граммов в день для здорового человека.

Можно ли давать клубнику детям?
С осторожностью, начиная с 2-3 ягод и только при отсутствии аллергии.

Чем заменить клубнику при диете?
Черникой, смородиной или арбузом — они мягче воздействуют на желудок.

Помогает ли клубника при похудении?
Да, если нет противопоказаний: она низкокалорийна и содержит клетчатку, но важно не превышать норму.

Мифы и правда

  • Миф: клубника полезна всем без исключения.
    Правда: при заболеваниях ЖКТ и аллергии она может навредить.

  • Миф: замороженные ягоды теряют витамины.
    Правда: при правильном хранении сохраняется до 90% полезных веществ.

  • Миф: клубнику можно есть вместо завтрака.
    Правда: натощак ягоды раздражают желудок.

  • Миф: чем больше клубники, тем больше пользы.
    Правда: избыток вызывает вздутие и повышает кислотность.

Исторический контекст

Клубника известна человечеству более 2000 лет. В Древнем Риме её использовали не только как лакомство, но и как лекарство от воспалений. В Европу садовые сорта попали из Америки в XVIII веке, а в России ягода стала популярной при дворе Екатерины II. Сегодня клубника входит в число самых востребованных ягод в мире.

Три интересных факта

  1. В клубнике больше витамина C, чем в лимоне.

  2. Аллергия на клубнику чаще встречается у детей из-за белка, схожего с пыльцевыми аллергенами.

  3. Клубника — единственная ягода, у которой семена находятся снаружи плода.

