Томас Ингенлат уйдёт с поста генерального директора Polestar

У Polestar, производителя электромобилей китайского гиганта Geely, с октября будет новый генеральный директор, сообщает insideevs.

1 октября Томас Ингенлат, занимавший пост генерального директора с момента создания компании как отдельного автопроизводителя в 2017 году, уйдёт в отставку.

Майкл Лошеллер займёт его место и попытается превратить Polestar из стартапа по производству электромобилей в более крупного игрока в автомобильной промышленности.

За последнее десятилетие Лошеллер был генеральным директором нескольких других автомобильных компаний. С 2017 по 2021 год он возглавлял Opel, затем перешёл на должность глобального генерального директора в VinFast. Всего через семь месяцев он перешёл на работу в Nikola, производителя аккумуляторных и водородных установок big rigs, где исполнял обязанности президента и исполнительного директора до сентября 2023 года.

"Polestar пережила исключительный этап запуска — Майкл Лошеллер является идеальным лидером, который поведет Polestar к следующему периоду её деятельности", — сказал Винфрид Валанд, новый председатель правления Polestar.

Фото: Polestar