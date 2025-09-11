Электромобиль мечты оказался слишком тяжёлым: Polestar 5 удивил даже фанатов Porsche

На первый взгляд Polestar 5 кажется идеальным воплощением современного электрокара: стремительные линии кузова, внушительная мощность в 884 л. с. и амбиции конкурировать с Porsche. Но внимательный взгляд на характеристики выявляет интересный факт: новинка весит почти на 450 кг больше, чем Taycan. Почему так произошло?

Батарея как главный фактор

Polestar 5 получил аккумулятор ёмкостью 112 кВт·ч, что обеспечивает запас хода около 351 мили по европейскому циклу WLTP. Для сравнения, Porsche Taycan оснащается батареей на 105 кВт·ч. На первый взгляд разница несущественна, но в пересчёте на массу каждый дополнительный киловатт-час добавляет от 6 до 8 кг веса. В итоге "лишние" 7 кВт·ч могут прибавить Polestar около 40-55 кг относительно Taycan.

К тому же Polestar изначально доступен только с полным приводом, тогда как у Porsche есть версии с задним приводом, что также уменьшает массу.

Конструкция и габариты

Polestar 5 построен на новой архитектуре Polestar Performance Architecture с использованием клёпанного и клееного алюминия. Это современный подход, позволяющий добиться высокой жёсткости кузова. Однако инженерам пришлось использовать больше материала для обеспечения нужной прочности, что отразилось на весе.

Габариты тоже играют роль: длина Polestar — 200,3 дюйма, а Taycan — 195,4 дюйма. Более крупные размеры — это не только простор в салоне, но и дополнительные килограммы металла.

Интересно, что Porsche применяет смешанную конструкцию: алюминий сочетается со сталью в стойках и крыше, что позволяет оптимально распределять нагрузку без лишнего утяжеления.

Разные философии

Polestar 5 задумывался как гран-туризмо, где важны комфорт, тишина в салоне и пространство. Поэтому акцент сделан на шумоизоляции, акустике и технологичных опциях для пассажиров.

Porsche Taycan же — в первую очередь спорткар. Даже в своих более "гражданских" версиях он сохраняет жёсткий настрой и меньший вес ради динамики.

В этом смысле Polestar ближе к Porsche Panamera, который в гибридной версии Turbo E-Hybrid весит более 5 300 фунтов.

Плюсы и минусы Polestar 5

Плюсы Минусы Большой запас хода Значительный вес Просторный салон Меньшая маневренность по сравнению с Taycan Высокая мощность (884 л. с.) Не столь "острый" спортивный характер Современные технологии и акустика Сравнимая цена с Porsche

Сравнение с Porsche Taycan

Параметр Polestar 5 Porsche Taycan Мощность 884 л. с. 761-1 092 л. с. (Turbo GT) Вес ~5 600 фунтов 4 630-5 196 фунтов Батарея 112 кВт·ч 105 кВт·ч Философия GT, комфорт, дальние поездки Спорткар, динамика

Советы шаг за шагом: как выбрать между Polestar и Porsche

Хотите яркую динамику и драйверские ощущения — берите Porsche Taycan. Нужен просторный и комфортный электрокар для дальних поездок — присмотритесь к Polestar 5. Если ищете компромисс между спортом и практичностью, вариант Panamera E-Hybrid тоже стоит рассмотреть.

Мифы и правда

Миф: Чем больше батарея, тем всегда лучше.

Правда: Большая ёмкость увеличивает запас хода, но добавляет сотни килограммов.

Миф: Polestar 5 создан как чистый конкурент Taycan.

Правда: По сути, он ближе по концепции к Panamera.

Миф: Алюминиевый кузов делает машину лёгкой.

Правда: Жёсткость конструкции может потребовать больше металла, чем ожидается.

FAQ

Почему Polestar 5 тяжелее Taycan?

Из-за большей батареи, полного привода, увеличенных габаритов и ориентации на комфорт.

Как вес влияет на динамику?

Большая масса снижает маневренность и ускорение, но улучшает плавность хода.

Какой запас хода у Polestar 5?

Около 351 мили по WLTP, что немного больше, чем у Taycan.

Исторический контекст

Первое поколение Porsche Taycan вышло в 2019 году и стало эталоном спортивного электрокара. Polestar начал как "электрическое подразделение Volvo" и лишь недавно стал самостоятельным брендом. Концепт Polestar Precept 2020 года стал основой дизайна Polestar 5.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать Polestar 5 как прямого конкурента Taycan.

Последствие: ожидания спортивной динамики не совпадут с реальностью.

Альтернатива: воспринимать его как люксовый GT в духе Panamera.

А что если…

Если бы Polestar поставил во главу угла лёгкость, модель могла бы составить реальную конкуренцию Taycan по динамике. Но тогда пришлось бы жертвовать комфортом и дальностью хода.

Интересные факты

Каждый дополнительный кВт·ч батареи в среднем прибавляет 6-8 кг к массе автомобиля.

Taycan Turbo GT развивает 1 092 л. с., но остаётся легче Polestar 5.

Polestar 5 — одна из самых длинных моделей в своём классе, её длина более пяти метров.