Шведский гром среди электрокаров: Polestar 3 выдал разряд, который Tesla и не снился
Polestar продолжает укреплять позиции в сегменте премиальных электромобилей. В этом году бренд выпускает обновлённый кроссовер Polestar 3, который сочетает технологические новшества и узнаваемый скандинавский стиль. Внешне изменений немного, но под кузовом скрывается серьёзная модернизация.
Новый уровень электроархитектуры
Главное новшество — переход с 400-вольтовой системы на современную 800-вольтовую платформу. Это решение повысило скорость зарядки и общую эффективность силовой установки. Теперь Polestar 3 способен принимать ток мощностью до 350 кВт, что позволяет восполнить заряд батареи с 10 до 80% за 22 минуты. Это на четверть быстрее, чем у прошлой версии.
Кроме того, кроссовер получил две разные батареи: 92 кВт·ч для заднеприводной модификации и 106 кВт·ч — для полноприводных. Производством аккумуляторов занимается китайская компания CATL, которая также поставляет элементы для Tesla и BMW.
Производительность и запас хода
С введением новых аккумуляторов инженеры пересмотрели и характеристики пробега. Теперь Polestar 3 способен преодолевать от 593 до 604 км на одной зарядке. Для сравнения: у прежней версии этот показатель достигал 706 км. Небольшое снижение связано с установкой более мощных моторов, однако энергоэффективность выросла на 6%. При спокойной езде автомобиль способен отключать передний мотор, экономя заряд.
В базовой комплектации установлен задний электродвигатель мощностью 333 л. с. и крутящим моментом 480 Н·м. Разгон до "сотни" занимает 6,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.
Полноприводные версии комплектуются двумя моторами. В стандартной конфигурации они выдают 544 л. с. и 740 Н·м, а в топовой Performance — уже 680 л. с. и 870 Н·м. Такая версия ускоряется до 100 км/ч всего за 3,9 секунды — на восемь десятых быстрее, чем раньше.
Сравнение версий
|Параметр
|Базовая версия
|Полный привод
|Performance
|Мощность, л. с.
|333
|544
|680
|Крутящий момент, Н·м
|480
|740
|870
|Разгон 0-100 км/ч
|6,5 с
|4,7 с
|3,9 с
|Аккумулятор, кВт·ч
|92
|106
|106
|Запас хода, км
|604
|593
|600
Цифровое сердце кроссовера
Не менее важным апгрейдом стал переход на новую вычислительную платформу Nvidia Drive AGX Orin. Этот чип способен выполнять до 254 триллионов операций в секунду — почти в девять раз больше, чем прежний процессор. Благодаря этому Polestar 3 получил улучшенные возможности в системах помощи водителю, автопарковке и навигации.
Производитель заверил, что новый процессор будет устанавливаться не только в свежие экземпляры, но и в уже проданные автомобили в рамках обновления.
Советы шаг за шагом: как использовать потенциал Polestar 3
-
Использовать быструю зарядку. 800-вольтовая система раскрывает себя только на мощных станциях (Ionity, Shell Recharge, Tesla Supercharger).
-
Настроить рекуперацию. В меню можно выбрать уровень торможения двигателем и сохранить до 15% энергии при движении по городу.
-
Следить за температурой батареи. Функция "предподогрева" улучшает эффективность зарядки в холодное время.
-
Включить экономичный режим. При равномерной езде передний мотор отключается автоматически — это добавляет до 40 км к запасу хода.
-
Обновить ПО. Все апдейты приходят "по воздуху" и добавляют новые функции, включая адаптацию подвески.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: заряжать автомобиль от обычной розетки.
Последствие: перегрев кабеля и длительное время зарядки.
Альтернатива: использовать настенный блок Wallbox на 22 кВт.
-
Ошибка: игнорировать обновления прошивки.
Последствие: снижение производительности ассистентов и интерфейса.
Альтернатива: регулярно проверять OTA-обновления через приложение Polestar.
-
Ошибка: использовать дешёвые переходники для быстрой зарядки.
Последствие: риск повреждения разъёма CCS2.
Альтернатива: сертифицированные аксессуары Polestar или Mennekes.
А что если…
А что если рассматривать Polestar 3 как альтернативу Tesla Model X или BMW iX? Тогда очевидно: шведский кроссовер делает ставку не на показную роскошь, а на баланс между мощностью, безопасностью и минимализмом. Новая архитектура и системы Nvidia фактически готовят автомобиль к уровню автономности L3, что пока недоступно большинству конкурентов.
FAQ
Какой запас хода у Polestar 3?
В зависимости от комплектации — от 593 до 604 км на одном заряде.
Сколько стоит модель в Европе?
Официально цена стартует от 89 тысяч евро, однако в Великобритании стоимость может быть выше из-за налогов.
Можно ли заряжать от Tesla Supercharger?
Да, Polestar 3 поддерживает стандарт CCS2 и совместим с сетью Tesla после обновления 2025 года.
Какая гарантия на батарею?
Гарантийный срок — 8 лет или 160 тысяч км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Когда начнутся продажи в России?
Пока компания делает ставку на рынок Великобритании, Европы и Скандинавии. В РФ модель появится через параллельный импорт.
Мифы и правда
-
Миф: высокая мощность сокращает срок службы батареи.
Правда: при 800-вольтовой архитектуре токи ниже, а значит, износ ячеек уменьшается.
-
Миф: Polestar — это просто "электрический Volvo".
Правда: бренд давно отделился и развивает собственную платформу, не идентичную SPA.
-
Миф: 800-вольтовая система опаснее.
Правда: система полностью изолирована, а при аварии напряжение мгновенно сбрасывается.
3 интересных факта
• Polestar 3 стал первым кроссовером марки, выпущенным на заводе в Южной Каролине, где также производят Volvo EX90.
• Центральный дисплей работает на Android Automotive с встроенным Google Assistant.
• В салоне используется обивка из переработанных пластиковых бутылок и рыболовных сетей.
Исторический контекст
Polestar начинал как подразделение спортивных модификаций Volvo, а в 2017 году стал самостоятельным брендом. Первый серийный электромобиль — Polestar 2 — принес компании мировую известность. Polestar 3 продолжает идею минимализма, но делает акцент на премиальность и технологии уровня будущего.
