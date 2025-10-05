Шведский гром среди электрокаров: Polestar 3 выдал разряд, который Tesla и не снился

Polestar продолжает укреплять позиции в сегменте премиальных электромобилей. В этом году бренд выпускает обновлённый кроссовер Polestar 3, который сочетает технологические новшества и узнаваемый скандинавский стиль. Внешне изменений немного, но под кузовом скрывается серьёзная модернизация.

Новый уровень электроархитектуры

Главное новшество — переход с 400-вольтовой системы на современную 800-вольтовую платформу. Это решение повысило скорость зарядки и общую эффективность силовой установки. Теперь Polestar 3 способен принимать ток мощностью до 350 кВт, что позволяет восполнить заряд батареи с 10 до 80% за 22 минуты. Это на четверть быстрее, чем у прошлой версии.

Кроме того, кроссовер получил две разные батареи: 92 кВт·ч для заднеприводной модификации и 106 кВт·ч — для полноприводных. Производством аккумуляторов занимается китайская компания CATL, которая также поставляет элементы для Tesla и BMW.

Производительность и запас хода

С введением новых аккумуляторов инженеры пересмотрели и характеристики пробега. Теперь Polestar 3 способен преодолевать от 593 до 604 км на одной зарядке. Для сравнения: у прежней версии этот показатель достигал 706 км. Небольшое снижение связано с установкой более мощных моторов, однако энергоэффективность выросла на 6%. При спокойной езде автомобиль способен отключать передний мотор, экономя заряд.

В базовой комплектации установлен задний электродвигатель мощностью 333 л. с. и крутящим моментом 480 Н·м. Разгон до "сотни" занимает 6,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Полноприводные версии комплектуются двумя моторами. В стандартной конфигурации они выдают 544 л. с. и 740 Н·м, а в топовой Performance — уже 680 л. с. и 870 Н·м. Такая версия ускоряется до 100 км/ч всего за 3,9 секунды — на восемь десятых быстрее, чем раньше.

Сравнение версий

Параметр Базовая версия Полный привод Performance Мощность, л. с. 333 544 680 Крутящий момент, Н·м 480 740 870 Разгон 0-100 км/ч 6,5 с 4,7 с 3,9 с Аккумулятор, кВт·ч 92 106 106 Запас хода, км 604 593 600

Цифровое сердце кроссовера

Не менее важным апгрейдом стал переход на новую вычислительную платформу Nvidia Drive AGX Orin. Этот чип способен выполнять до 254 триллионов операций в секунду — почти в девять раз больше, чем прежний процессор. Благодаря этому Polestar 3 получил улучшенные возможности в системах помощи водителю, автопарковке и навигации.

Производитель заверил, что новый процессор будет устанавливаться не только в свежие экземпляры, но и в уже проданные автомобили в рамках обновления.

Советы шаг за шагом: как использовать потенциал Polestar 3

Использовать быструю зарядку. 800-вольтовая система раскрывает себя только на мощных станциях (Ionity, Shell Recharge, Tesla Supercharger). Настроить рекуперацию. В меню можно выбрать уровень торможения двигателем и сохранить до 15% энергии при движении по городу. Следить за температурой батареи. Функция "предподогрева" улучшает эффективность зарядки в холодное время. Включить экономичный режим. При равномерной езде передний мотор отключается автоматически — это добавляет до 40 км к запасу хода. Обновить ПО. Все апдейты приходят "по воздуху" и добавляют новые функции, включая адаптацию подвески.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заряжать автомобиль от обычной розетки.

Последствие: перегрев кабеля и длительное время зарядки.

Альтернатива: использовать настенный блок Wallbox на 22 кВт.

Ошибка: игнорировать обновления прошивки.

Последствие: снижение производительности ассистентов и интерфейса.

Альтернатива: регулярно проверять OTA-обновления через приложение Polestar.

Ошибка: использовать дешёвые переходники для быстрой зарядки.

Последствие: риск повреждения разъёма CCS2.

Альтернатива: сертифицированные аксессуары Polestar или Mennekes.

А что если…

А что если рассматривать Polestar 3 как альтернативу Tesla Model X или BMW iX? Тогда очевидно: шведский кроссовер делает ставку не на показную роскошь, а на баланс между мощностью, безопасностью и минимализмом. Новая архитектура и системы Nvidia фактически готовят автомобиль к уровню автономности L3, что пока недоступно большинству конкурентов.

FAQ

Какой запас хода у Polestar 3?

В зависимости от комплектации — от 593 до 604 км на одном заряде.

Сколько стоит модель в Европе?

Официально цена стартует от 89 тысяч евро, однако в Великобритании стоимость может быть выше из-за налогов.

Можно ли заряжать от Tesla Supercharger?

Да, Polestar 3 поддерживает стандарт CCS2 и совместим с сетью Tesla после обновления 2025 года.

Какая гарантия на батарею?

Гарантийный срок — 8 лет или 160 тысяч км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Когда начнутся продажи в России?

Пока компания делает ставку на рынок Великобритании, Европы и Скандинавии. В РФ модель появится через параллельный импорт.

Мифы и правда

Миф: высокая мощность сокращает срок службы батареи.

Правда: при 800-вольтовой архитектуре токи ниже, а значит, износ ячеек уменьшается.

Миф: Polestar — это просто "электрический Volvo".

Правда: бренд давно отделился и развивает собственную платформу, не идентичную SPA.

Миф: 800-вольтовая система опаснее.

Правда: система полностью изолирована, а при аварии напряжение мгновенно сбрасывается.

3 интересных факта

• Polestar 3 стал первым кроссовером марки, выпущенным на заводе в Южной Каролине, где также производят Volvo EX90.

• Центральный дисплей работает на Android Automotive с встроенным Google Assistant.

• В салоне используется обивка из переработанных пластиковых бутылок и рыболовных сетей.

Исторический контекст

Polestar начинал как подразделение спортивных модификаций Volvo, а в 2017 году стал самостоятельным брендом. Первый серийный электромобиль — Polestar 2 — принес компании мировую известность. Polestar 3 продолжает идею минимализма, но делает акцент на премиальность и технологии уровня будущего.