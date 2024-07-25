Последнее время увеличивается вероятность того, что в Польшу явятся беженцы с Украины по причине ударов со стороны РФ по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом информирует начальник Национального центра по координации спасательных работ и гражданской защите Республики Польша Дариуш Марчинский, пишет новостной портал Business Insider.
По словам Дариуша Марчинского, в осенний и зимний периоды есть большая вероятность довольно большого притока граждан Украины в небольшую страну в Центральной Европе — Польшу. Он также добавил, что стране следует подготовиться к этому.
Он также сообщил, что такой приток украинцев связан с ударами со стороны Российской Федерации по инфраструктуре Украины.
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