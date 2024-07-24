Украина не должна получить членство в экономико-политическом объединении европейских стран ЕС, пока столица Польши и Киев не разрешат вопрос, который касается Волынской резни. Об этом информировал первую и крупнейшую в истории Польши частную телекомпанию Polsat депутат Сейма Польши, польский министр обороны, в прошлом министр труда и социальной политики Владислав Косиняк-Камыш.
По словам министра, вступление Украины в региональное интеграционное объединение не произойдёт до тех пор, пока не будет разрешён Волынский вопрос.
Кроме того, по мнению министра, Варшава оказывает поддержку столице и крупнейшему по населению городу Украины, насколько может. Он добавил, что они помогают Киеву даже с тем фактом, что в отношениях этих двух государств остаются некоторые неразрешённые вопросы.
Фото: Radosław Czarnecki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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