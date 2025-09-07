Там, где ночь длится полтора месяца: как выживают люди в вечной темноте

Что чувствует человек, когда солнце не заходит месяцами или, наоборот, исчезает почти на два? Об этом рассказал блогер Тимур Угулава в материале для канала "Путешествия с душой" на "Дзене", поделившись личным опытом и воспоминаниями друзей и близких.

Полярная ночь: испытание тьмой и холодом

Полярная ночь в Норильске начинается в конце ноября и длится около полутора месяцев. Всё это время солнце не поднимается над горизонтом, а максимум, на что можно рассчитывать днём, — лёгкий сумрак. При этом суровая зима в городе делает ситуацию ещё сложнее: морозы до -50 градусов, метели и "чёрные пурги", когда передвижение возможно только в составе колонн транспорта.

Однажды, вспоминает автор, снегом так сильно засыпало остановку, что водитель автобуса, выпустив пассажиров, не смог закрыть двери — салон мгновенно наполнился снегом. В такие моменты жизнь в Норильске превращается в настоящее испытание для организма.

Однако и у полярной ночи есть своя красота. Северное сияние — частый гость этих мест — придаёт магичности долгой темноте, а город освещён так ярко, что напоминает бесконечную подготовку к Новому году.

Полярный день: энергия без сна

Противоположность полярной ночи — полярный день. С середины мая до конца июля солнце не опускается за горизонт. Жители признаются: в это время буквально "забываешь про сон". По словам Тимура Угулавы, полярный день дарит мощный заряд энергии и ощущение, что всё возможно.

Детские площадки летом оживают даже глубокой ночью — смех слышен далеко за полночь. "В полярный день легко потерять счёт времени. Засидишься — и вдруг уже утро", — вспоминает один из героев материала.

Голоса детства и юности

Для тех, кто вырос в Норильске, полярная ночь и день были частью обыденности. "В детстве любил её, прям нравилось", — рассказывает Андрей. Однако с возрастом переносить тьму стало сложнее: усиливается сонливость, падает настроение.

Артём отмечает: "Для меня при полярной ночи было здорово, особенно когда появлялось северное сияние". Никита же сравнивает Норильск с Петербургом: "Уж лучше настоящая полярная ночь, чем бесконечная питерская серость".

Полярный день же у всех вызывает восторг. Это время ассоциируется с солнцем, прогулками и настоящим ощущением праздника.

Взгляд старшего поколения

Старшие жители воспринимают эти явления иначе. Ирина Николаевна, мама школьного друга автора, признаётся, что до сорока лет особых трудностей не испытывала. Но позже стала чувствовать усталость во время полярной ночи и радость от бесконечного света летом:

"Ты едешь в автобусе и видишь, как солнце медленно поднимается над горизонтом. Кажется, что ты сам вместе с ним распрямляешься".

Мама Тимура, Елена Николаевна, вспоминает, что полярная ночь приносила усталость и нехватку витамина D, поэтому в детских садах устраивали специальные "солнечные процедуры" под лампами. А полярный день для неё до сих пор остаётся настоящим праздником: "На юге жить не могу: там летом рано темнеет, а у нас на Севере — красотища".

Город, который никогда не спит

Несмотря на климатические крайности, Норильск живёт круглосуточно. Промышленность работает в три смены, рудники и цеха не останавливаются ни на минуту. В полярную ночь светятся витрины, дома и заводские трубы, а фасады окрашены в яркие цвета.

Компания "Норникель" только за последние годы подсветила более двадцати промышленных объектов, и на этом останавливаться не собирается. Свет здесь — не просто украшение, а способ борьбы с депрессией и усталостью.

Такой город становится опорой для северян: он сияет в темноте и не гаснет даже в бесконечном дне. Это помогает жителям справляться с трудностями, закаляет характер и создаёт уникальную атмосферу жизни на Крайнем Севере.

Жизнь в условиях полярного дня и ночи — не только вызов, но и особая сила, которая формирует характер людей. Для одних это источник вдохновения, для других — испытание. Но именно эта уникальная черта делает Норильск и его жителей непохожими на остальных.