Polar показывает пульс с точностью 99%, но калории превращает в головоломку

Может ли прибор, который считается эталоном точности для контроля пульса, так же хорошо справляться с подсчётом калорий? На первый взгляд кажется, что да. Но исследования показывают: у Polar, как и у других брендов, всё не так однозначно.

Нагрудные датчики против часов на запястье

Polar давно зарекомендовал себя как лидер среди носимых датчиков частоты сердечных сокращений. Именно их нагрудные модели чаще всего выбирают учёные для клинических испытаний. Например, в исследованиях, опубликованных в JAMA Cardiology (2017) и в Cardiovascular Diagnosis and Therapy (2019), нагрудный датчик Polar H7 показал точность корреляции с ЭКГ почти в 99%. Для сравнения: часы, надеваемые на запястье, давали гораздо менее стабильные результаты, причём ошибки зависели от типа активности и интенсивности нагрузки.

Это неудивительно: нагрудный ремень фиксирует сердечные импульсы напрямую, тогда как датчики на запястье улавливают их через оптическое считывание, подверженное влиянию движения и внешних факторов. Поэтому, если речь идёт именно о точности сердечного ритма, Polar с нагрудным ремнём по праву считается "золотым стандартом".

Когда дело доходит до калорий

Но здесь появляется важная оговорка: точный пульс не всегда означает точный подсчёт калорий. Об этом писали исследователи из Стэнфорда в Journal of Personalized Medicine (2017). Они тестировали семь популярных фитнес-трекеров (Polar среди них не было) и выяснили, что даже при хорошем распознавании пульса ошибка в расчёте калорий доходила до 93%. Для бытового использования допустимой считается погрешность не более 10%.

Polar в разных исследованиях показывал противоречивые результаты. Так, в British Journal of Sports Medicine (2010) модель Activity Watch 200 демонстрировала приемлемую точность при подсчёте калорий во время походов. А вот в работе, опубликованной в Medicine and Science in Sports and Exercise (2018), ни один из протестированных приборов — включая Polar H7 — не уложился в норму.

Важна настройка и контекст

Интересные выводы сделаны в Journal of Sports Science and Medicine (2010). Polar S810i при измерениях во время гребли показывал завышенные данные на низкой интенсивности, но при средней нагрузке результаты хорошо совпадали с данными непрямой калориметрии. Однако важное условие — прибор должен быть запрограммирован с учётом индивидуальных данных пользователя: VO₂max и максимальной ЧСС.

Схожие результаты показало и более раннее исследование (2004): если использовать усреднённые значения вместо реальных, ошибки возрастали, особенно у женщин (перерасход на ~12%).

Polar остаётся надёжным партнёром в измерении пульса — здесь его точность почти безупречна. Но при подсчёте калорий результаты колеблются: многое зависит от модели устройства, типа активности и того, насколько тщательно введены индивидуальные параметры. Несмотря на возможные неточности, такие данные полезны для отслеживания тенденций: видеть, растёт ли общая нагрузка и насколько эффективно проходит тренировка.