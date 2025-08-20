Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пульсометр фирмы Xoss x2 Heart rate Monitor
Пульсометр фирмы Xoss x2 Heart rate Monitor
© tresdesign.com by Greg L is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Polar показывает пульс с точностью 99%, но калории превращает в головоломку

Стэнфордские учёные: фитнес-трекеры, включая Polar, точно измеряют пульс, но ошибаются в расчёте калорий

Может ли прибор, который считается эталоном точности для контроля пульса, так же хорошо справляться с подсчётом калорий? На первый взгляд кажется, что да. Но исследования показывают: у Polar, как и у других брендов, всё не так однозначно.

Нагрудные датчики против часов на запястье

Polar давно зарекомендовал себя как лидер среди носимых датчиков частоты сердечных сокращений. Именно их нагрудные модели чаще всего выбирают учёные для клинических испытаний. Например, в исследованиях, опубликованных в JAMA Cardiology (2017) и в Cardiovascular Diagnosis and Therapy (2019), нагрудный датчик Polar H7 показал точность корреляции с ЭКГ почти в 99%. Для сравнения: часы, надеваемые на запястье, давали гораздо менее стабильные результаты, причём ошибки зависели от типа активности и интенсивности нагрузки.

Это неудивительно: нагрудный ремень фиксирует сердечные импульсы напрямую, тогда как датчики на запястье улавливают их через оптическое считывание, подверженное влиянию движения и внешних факторов. Поэтому, если речь идёт именно о точности сердечного ритма, Polar с нагрудным ремнём по праву считается "золотым стандартом".

Когда дело доходит до калорий

Но здесь появляется важная оговорка: точный пульс не всегда означает точный подсчёт калорий. Об этом писали исследователи из Стэнфорда в Journal of Personalized Medicine (2017). Они тестировали семь популярных фитнес-трекеров (Polar среди них не было) и выяснили, что даже при хорошем распознавании пульса ошибка в расчёте калорий доходила до 93%. Для бытового использования допустимой считается погрешность не более 10%.

Polar в разных исследованиях показывал противоречивые результаты. Так, в British Journal of Sports Medicine (2010) модель Activity Watch 200 демонстрировала приемлемую точность при подсчёте калорий во время походов. А вот в работе, опубликованной в Medicine and Science in Sports and Exercise (2018), ни один из протестированных приборов — включая Polar H7 — не уложился в норму.

Важна настройка и контекст

Интересные выводы сделаны в Journal of Sports Science and Medicine (2010). Polar S810i при измерениях во время гребли показывал завышенные данные на низкой интенсивности, но при средней нагрузке результаты хорошо совпадали с данными непрямой калориметрии. Однако важное условие — прибор должен быть запрограммирован с учётом индивидуальных данных пользователя: VO₂max и максимальной ЧСС.

Схожие результаты показало и более раннее исследование (2004): если использовать усреднённые значения вместо реальных, ошибки возрастали, особенно у женщин (перерасход на ~12%).

Polar остаётся надёжным партнёром в измерении пульса — здесь его точность почти безупречна. Но при подсчёте калорий результаты колеблются: многое зависит от модели устройства, типа активности и того, насколько тщательно введены индивидуальные параметры. Несмотря на возможные неточности, такие данные полезны для отслеживания тенденций: видеть, растёт ли общая нагрузка и насколько эффективно проходит тренировка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренеры назвали упражнения со штангой для развития силы и выносливости вчера в 19:10

20 минут со штангой: тренировка, которая заменяет час в спортзале

20 минут, одна штанга и никакого фитнес-клуба: узнайте, как этот комплекс помогает развить силу, выносливость и мощность одновременно.

Читать полностью » Физиотерапевт Уэсли Спарго назвал пользу reverse Nordic curl для укрепления квадрицепсов вчера в 18:50

Упражнение, которое меняет колени сильнее, чем любые приседания

Reverse Nordic curl выглядит непривычно, но именно это упражнение делает квадрицепсы сильнее, улучшает баланс и защищает колени от травм.

Читать полностью » Силовые упражнения с гирей сидя рекомендуют при травмах ног и малой активности вчера в 18:10

Сидячая жизнь разрушает спину: гиря становится единственным спасением

Короткая, но эффективная тренировка с гирей сидя укрепит мышцы, улучшит осанку и подойдёт даже тем, кто давно не занимался спортом.

Читать полностью » Врач-физиотерапевт Сэм Бекуртни назвал 6 эффективных вариаций сгибаний рук для роста бицепсов вчера в 17:50

Скрытый враг мышц: почему привычные упражнения убивают результат

Скучно делать одни и те же сгибания рук? Эти шесть вариаций бицепс-керлов помогут преодолеть плато, добавить силы и вернуть интерес к тренировкам.

Читать полностью » Американский физиолог Джейсон Маховски объяснил, как увеличивать выносливость при беге вчера в 17:10

Главный секрет выносливости, о котором молчат даже марафонцы

Даже короткие пробежки укрепляют здоровье, но как понять, сколько нужно бегать именно вам? Советы для новичков, любителей и опытных бегунов.

Читать полностью » Фелис Герш, гинеколог: спорт разрешён через 24 часа после установки ВМС вчера в 16:50

Спорт и ВМС: тайна первых суток, о которой не предупреждают заранее

Можно ли тренироваться после установки ВМС? Узнайте, сколько нужно подождать, как спорт влияет на устройство и какие симптомы требуют внимания врача.

Читать полностью » Физиотерапия тазового дна помогает при хронической боли в копчике — данные американских врачей вчера в 16:10

Упражнения для копчика: 10 минут в день вместо лекарств и врачей

Боль в копчике мешает сидеть и двигаться? Узнайте, какие упражнения реально помогают облегчить состояние и ускорить восстановление.

Читать полностью » Какие упражнения безопасны при изжоге: рекомендации гастроэнтеролога Анжали Моне вчера в 15:50

Ходьба лечит, а бег калечит: неожиданный закон изжоги и спорта

Физическая активность может облегчить изжогу или усугубить её. Какие упражнения помогают при кислотном рефлюксе, а какие лучше избегать?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Бриттани Хаммонд назвала 7 упражнений для подготовки к бурпи
Наука и технологии

Геологи: разлом Тинтина в Канаде способен вызвать землетрясение магнитудой 7,5
Красота и здоровье

Уплотнение и шелушение кожи вокруг соска могут указывать на рак молочной железы
Еда

Как приготовить тарталетки с грибами и сыром: пошаговая инструкция
Садоводство

6 эффективных шагов для дренажа и террасирования вашего участка в Тамбовской области
Питомцы

Учёные: домашние кошки живут дольше уличных в 3–4 раза
Авто и мото

iSeeCars: зимой выгодных сделок с подержанными машинами на 40% больше, чем летом
Туризм

Международный совет аэропортов: Дубай в 2024 году принял рекордные 92,3 млн пассажиров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru