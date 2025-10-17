Считают каждого: в Якутии начали перепись белых медведей

В Нижнеколымском районе Якутии стартовал учет белых медведей на особо охраняемых природных территориях "Курдигино-Крестовая" и "Чайгургино". Как сообщили в пресс-службе Президентского фонда природы, мониторинг проводится в рамках проекта "Мониторинг белого медведя на побережье Восточно-Сибирского моря Якутии".

За несколько недель полевых работ старший инспектор Руслан Слепцов зафиксировал 10 взрослых медведей и 7 медвежат, родившихся в этом году. По его словам, животные выглядят здоровыми и упитанными, ведут себя спокойно.

"С середины августа белые медведи регулярно появляются у морского побережья либо спокойно перемещаются неподалёку от инспекторского кордона", — сообщил Слепцов.

Исследования направлены на изучение численности и миграционных путей белых медведей, а также определение мест их скопления. Эти данные позволят учёным разработать меры по сохранению краснокнижного вида и минимизировать конфликты между людьми и животными.