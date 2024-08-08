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Полянский: покровители хунты Зеленского оправдывают терроризм ВСУ в Курской области
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В Совбезе ООН обвинили Запад в оправдании действий Киева в Курской области

Полянский: покровители хунты Зеленского оправдывают терроризм ВСУ в Курской области

Западные покровители нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского оправдывают действия ВСУ в Курской области. Соответствующее заявление сделал заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза организации.

"Западные покровители хунты Зеленского ее террористические действия не только не критикуют, но и фактически оправдывают", — заявил российский дипломат.

Вооруженное столкновение между российской и украинской армии в районе Курской области до сих пор не окончено. ВС РФ совместно с пограничниками ФСБ не дают ВСУ продвинуться вглубь страны. С 6 августа украинские войска понесли большие потери: 660 военнослужащих и свыше 80 единиц военной техники, среди которых танки, БМП и БТР.

Фото: commons.wikimedia.org/MusikAnimal

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