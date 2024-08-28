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Глава МО Польши: ни одна страна НАТО не будет сбивать ракеты над Украиной
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В Польше не одобрили желание Зеленского сбивать ракеты над Украиной

Глава МО Польши: ни одна страна НАТО не будет сбивать ракеты над Украиной

Страны Североатлантического альянса со скепсисом относятся к идее нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над бывшей советской республикой. Такое заявление сделал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству PAP.

"По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений", — заявил глава польского оборонного ведомства.

По его словам, в НАТО нет таких стран, которые бы согласились на такую идею.

Кроме того, Косиняк-Камыш с пониманием отнесся к предложению Зеленского. Однако подчеркнул, что Варшава всегда принимает решения, которые соответствуют интересам польского государства.

Напомним, что ранее Зеленский выражал недовольство, что Польша отказывается сбивать российские ракеты над Украиной без соответствующего решения других стран-членов западного военного блока.

Фото: president.gov.ua

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