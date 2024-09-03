В Польше собрались построить фабрику боеприпасов для Украины и НАТО

Польша собирается построить фабрику для обеспечения потребностей Североатлантического альянса и Украины. Такое заявление сделал президент республики Анджей Дуда, его слова передают на официальном сайте.
"Создание фабрики боеприпасов — это то, что необходимо Польше. И не только нам. Она нужна сегодня всему Североатлантическому альянсу и Киеву", — говорится в сообщении на сайте.
По его словам, конфликт на Украине показал, что страны испытывают огромную нехватку боеприпасов. Для выхода на нормальный уровень государствам-членам НАТО необходимо около миллиона снарядов. Он подчеркнул, что достичь такого показателя можно только с помощью создания производств.
Дуда отметил, что Варшава собирается взять на себя ответственность за создание предприятия, которое будет производить боеприпасы.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
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