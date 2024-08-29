В Польше хотят объявить Кулебу персоной нон-грата за слова о Волынской резне

Депутат сейма Польши Януш Ковальский жестко раскритиковал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Волынской резне. Свой комментария польский парламентарий оставил на своем аккаунте в соцсети X.

"Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!", — говорится в сообщении Ковальского.

Помимо этого, поляк назвал заявление украинского дипломата ревизионистским.

Недавно во время выступления в польском Ольштыне Дмитрий Кулеба попал в скандал после того, как прокомментировал Волынскую резню. У дипломата спросили, когда Киев собирается проводить эксгумацию жертв произошедшей трагедии. На это политик ответил, что необходимо "увековечить память украинцев", намекая на снос памятника "Украинкой повстанческой армии"* в Польше. Именно этот монумент стал главной проблемой в отношениях между Варшавой и Киевом.

Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website