В Польше выразили восторг от увольнения главы МИД Украины

В Польше обрадовались тому, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается в отставку. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
Как отметил депутат Сейма Польши Пшемыслав Чарнек, давление на Киев возымело смысл. По его словам, на данный момент в республики разрабатывают законопроект, который будет запрещать героизацию бандеровцев, а также привлекать к ответственности за фальсификацию событий Волынской резни.
В свою очередь, еще один польский парламентарий Януш Ковальский добавил, что украинский дипломат, который собирается в отставку, очень много нанес вреда отношениям между Киевом и Варшавой.
Утром 4 августа спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что Кулеба подал в отставку. Основная причина не называется. Некоторые предполагают, что это произошло из-за скандала, который произошел во время визита министра в Варшаву во время выступления на панели кампуса "Польша будущего", когда обсуждались события Волынской резни.
Фото: pxhere.com
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