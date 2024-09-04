В Польше обрадовались тому, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается в отставку. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

Как отметил депутат Сейма Польши Пшемыслав Чарнек, давление на Киев возымело смысл. По его словам, на данный момент в республики разрабатывают законопроект, который будет запрещать героизацию бандеровцев, а также привлекать к ответственности за фальсификацию событий Волынской резни.

В свою очередь, еще один польский парламентарий Януш Ковальский добавил, что украинский дипломат, который собирается в отставку, очень много нанес вреда отношениям между Киевом и Варшавой.

Утром 4 августа спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что Кулеба подал в отставку. Основная причина не называется. Некоторые предполагают, что это произошло из-за скандала, который произошел во время визита министра в Варшаву во время выступления на панели кампуса "Польша будущего", когда обсуждались события Волынской резни.

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