На границе с Белоруссией получили ранение польские солдаты

Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией при смене поста

Два польских солдата получили ранения на границе с Республикой Беларусь во время передачи оружия друг другу во время смены поста. Об этом сообщили в оперативном командовании видов вооруженных сил Польши.

Уточняется, что ситуация произошла недалеко от Новой Луки (Подляское воеводство), где произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия.

"В результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу", - сообщили в польском оперативном командовании.

Кроме того, сообщается, что одного из раненых военнослужащих отправили на вертолете скорой помощи в госпиталь, который находится в Белостоке. Еще один военнослужащий, получивший ранение, проходит службу в этом же подразделении, что и первый. Он получил ранение в палец, его доставили в медучреждение, находящееся в Хайнувке.

В командовании отметили, что в происшествии не принимали участие третьи лица. Сейчас военная полиция проводит расследование на месте случившегося.

Фото: gov.pl/Ministerstwo Obrony Narodowej