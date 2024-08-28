На границе с Белоруссией получили ранение польские солдаты

Два польских солдата получили ранения на границе с Республикой Беларусь во время передачи оружия друг другу во время смены поста. Об этом сообщили в оперативном командовании видов вооруженных сил Польши.
Уточняется, что ситуация произошла недалеко от Новой Луки (Подляское воеводство), где произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия.
"В результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу", - сообщили в польском оперативном командовании.
Кроме того, сообщается, что одного из раненых военнослужащих отправили на вертолете скорой помощи в госпиталь, который находится в Белостоке. Еще один военнослужащий, получивший ранение, проходит службу в этом же подразделении, что и первый. Он получил ранение в палец, его доставили в медучреждение, находящееся в Хайнувке.
В командовании отметили, что в происшествии не принимали участие третьи лица. Сейчас военная полиция проводит расследование на месте случившегося.
Фото: gov.pl/Ministerstwo Obrony Narodowej
Алроса заявила о банкротстве своего Бельгийского подразделения
8 августа компания "Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов, объявила о банкротстве своего бельгийского подразделения — Alrosa Belgium, штаб-квартира которого находится в Антверпене. Об этом сообщило бельгийское издание Echo.
Китай призвал США не уклоняться от ответственности за украинский кризис
В ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны уходить от ответственности за возникновение кризиса на Украине, перекладывая вину на Китай.
Семейные страсти Анджелины Джоли: от отказа от фамилии до ДТП с сыном
Американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли сегодня днем прибыла в Венецию для участия в кинофестивале, который начнется уже завтра.
Анастасия Волочкова рассказала о общем деле с дочерью Ариадной
Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что доверила дочери Ариадне серьёзное дело.