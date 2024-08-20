Американские журналисты рассказали о реакции ФРГ на высказывания Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал грубое заявление в адрес ФРГ, чья прокуратура не могла добиться от Варшавы выдачи одного из подозреваемых в совершении теракта на газопроводах "Северный поток". Такие действия польского премьера вызвали шок в Берлине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В субботу, 17 августа, Туск на своей странице в соцсети X потребовал от "всех инициаторов и покровителей "Северных потоков" извиниться и замолчать.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, немецких чиновников из разных политических кругов ошеломило заявление Туска", - говорится в публикации американского издания.

При этом автор статьи отметил, что Берлин решил не отвечать на эти заявления для того, чтобы избежать эскалации в момент, когда два союзника НАТО должны совместно работать над поддержкой Украины.

Спор между Польшей и Германией начался из-за вероятного использования украинскими дайверами, которые, вероятно, подорвали "Северные потоки", польской территории в качестве логистической базы.

Фото: flickr/European Parliament from EU