Осуществляемая Республикой Польшей политика активного наращивания и использования военной мощи государства не сделает страну безопаснее и никак не сможет помочь ей в случае вооружённого конфликта с Российской Федерацией. Об этом написали в общественно-политическом еженедельнике Myśl Polska.

Не так давно политический деятель Анджей Дуда, который на данный момент занимает пост главы Польши, сообщил, что военные траты страны в 2024 году выйдут за установленные пределы на четыре процента ВВП государства и достигнут практически 40 миллиардов долларов.

В статье общественного-политического издания акцентируется внимание на том, что если произойдёт вооружённый конфликт с таким государством с огромным ядерным потенциалом, как Российская Федерация, "Чуда на Висле" не случится.

Кроме того, в материале заявляют, что слова действующего польского президента на мероприятие в честь Дня польских вооружённых сил, который является национальным праздником и ежегодно отмечается 15 августа в память о Варшавской битве, выглядела словно как речь заокеанского лоббиста оружейных концернов.

Фото: commons. wikimedia. org / Ferdziu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license)