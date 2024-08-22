Осуществляемая Республикой Польшей политика активного наращивания и использования военной мощи государства не сделает страну безопаснее и никак не сможет помочь ей в случае вооружённого конфликта с Российской Федерацией. Об этом написали в общественно-политическом еженедельнике Myśl Polska.
Не так давно политический деятель Анджей Дуда, который на данный момент занимает пост главы Польши, сообщил, что военные траты страны в 2024 году выйдут за установленные пределы на четыре процента ВВП государства и достигнут практически 40 миллиардов долларов.
В статье общественного-политического издания акцентируется внимание на том, что если произойдёт вооружённый конфликт с таким государством с огромным ядерным потенциалом, как Российская Федерация, "Чуда на Висле" не случится.
Кроме того, в материале заявляют, что слова действующего польского президента на мероприятие в честь Дня польских вооружённых сил, который является национальным праздником и ежегодно отмечается 15 августа в память о Варшавской битве, выглядела словно как речь заокеанского лоббиста оружейных концернов.
Фото: commons. wikimedia. org / Ferdziu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license)
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