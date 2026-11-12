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«Пэтриот» — американский зенитный ракетный комплекс
«Пэтриот» — американский зенитный ракетный комплекс
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 23:17

Польша добилась своего среди союзников: решение США изменит поддержку ПВО на восточном фланге НАТО

США выбрали Польшу местом размещения нового европейского центра технического обслуживания и ремонта ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 производства Lockheed Martin. Об этом сообщили американские и польские официальные лица.

По словам заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Майкла Даффи, решение укрепит партнерство союзников и сдерживание на восточном фланге НАТО. «Союзники посылают четкий сигнал: альянс един и готов подкреплять слова делами, вкладываясь в ключевые мощности по обслуживанию оружия на своих восточных рубежах», — заявил он.

Главная особенность проекта — промышленное сотрудничество по обе стороны Атлантики: вместе с американской Lockheed Martin цепочки поставок будут увязывать Германия, Нидерланды и Швеция. Ожидается, что это сократит сроки ремонта ракет и повысит эффективность ПВО на восточном направлении.

Польша обошла конкурентов

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что страна активно добивалась размещения производства и инфраструктуры на своей территории, конкурируя с другими претендентами. Решение принято на фоне переговоров с другими европейскими странами, в том числе с Германией и Украиной, о возможном выпуске ракет PAC-3 MSE на их территории — это должно помочь справиться с дефицитом в цепочках поставок.

Польская программа ПВО на базе Patriot («Висла») реализуется уже несколько лет. В 2018 году Варшава подписала контракт стоимостью около 4,75 млрд долларов на покупку двух батарей в конфигурации 3+. На втором этапе, запущенном в мае 2022 года, Польша запросила еще шесть батарей. В декабре 2025 года польское правительство объявило, что первые две батареи достигли полной боевой готовности.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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