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Покушение повлияло на Трампа
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Покушение повлияло на Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп, в интервью телеканалу ABC News, признал, что инцидент с покушением во время митинга в Пенсильвании оказал на него влияние.

Он отметил, что хотя ему не нравится об этом думать, он считает, что событие оставило на него след.

В минувшую субботу Трамп был вынужден прервать своё выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписях видно, как охрана помогает политику покинуть сцену, при этом его ухо было окровавлено. Позже Трамп сообщил, что он получил рану в ухо и потерял много крови.

Секретная служба США подтвердила ликвидацию подозреваемого, который несколько раз стрелял в направлении сцены. В результате происшествия погиб один из зрителей — 50-летний бывший пожарный, а ещё двое человек получили критические травмы.

Подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Сообщается, что он находился на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены — за пределами зоны, где проводилось мероприятие. ФБР квалифицировало случившееся как покушение на жизнь Трампа

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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