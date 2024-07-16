Экс-президент США Дональд Трамп, в интервью телеканалу ABC News, признал, что инцидент с покушением во время митинга в Пенсильвании оказал на него влияние.
Он отметил, что хотя ему не нравится об этом думать, он считает, что событие оставило на него след.
В минувшую субботу Трамп был вынужден прервать своё выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписях видно, как охрана помогает политику покинуть сцену, при этом его ухо было окровавлено. Позже Трамп сообщил, что он получил рану в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США подтвердила ликвидацию подозреваемого, который несколько раз стрелял в направлении сцены. В результате происшествия погиб один из зрителей — 50-летний бывший пожарный, а ещё двое человек получили критические травмы.
Подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Сообщается, что он находился на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены — за пределами зоны, где проводилось мероприятие. ФБР квалифицировало случившееся как покушение на жизнь Трампа
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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