Россияне назвали основные источники финансирования для покупки инвестиционной недвижимости

Россияне выделили ключевые источники финансирования для покупки инвестиционной недвижимости. Исследование платформы "Авито Недвижимости" показало, что 46% респондентов использовали собственные средства для этой цели. Наиболее часто собственные сбережения применяли граждане старше 65 лет (60%) и в возрасте 45-54 лет (54%).

Опрос проводился среди 3000 россиян, приобретавших жилье за последние три года. Участники могли выбирать несколько вариантов ответов, включая сохранение средств, получение прибыли от перепродажи и доход от аренды. Наименьшая доля тех, кто использовал свои средства, была среди молодежи 25-34 лет (39%).

Ипотека занимала второе место, её чаще всего применяли жители Санкт-Петербурга (40%). Продажа имеющейся недвижимости составила 22% среди источников финансирования. Материнский капитал использовали 16% опрошенных, перспективнее всего в Центральном федеральном округе. В ходе исследования также выяснили, что 66% инвесторов сотрудничали с риэлторами, особенно по запросам на вторичном рынке.

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