Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 85,1646
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 93,0265
Как избежать обмана при покупке автомобиля на вторичном рынке
  1. Главная
  2. Авто и мото

Как не стать жертвой обмана при покупке автомобиля

Как избежать обмана при покупке автомобиля на вторичном рынке

Приобретая автомобиль на вторичном рынке, никто не застрахован от различных махинаций. Например, псевдопродавец может получить деньги наличными и не передать автомобиль, заявляя, что деньги не получал или что они оказались фальшивыми. Возникает вопрос: как защититься от таких ситуаций?

Существует множество случаев обмана покупателей, поэтому важно выбирать безопасные способы проведения сделки. Каждый участник должен иметь доказательства передачи денег или имущества. Если речь идет о наличных, что в последнее время менее предпочтительно, есть два безопасных способа: передача денег в присутствии нотариуса или перевод средств через банк на счет продавца.

Оба варианта могут потребовать дополнительных затрат, но они обеспечат покупателя документальными подтверждениями. Также необходимо подписать акт передачи автомобиля и денежных средств. Этот документ станет гарантией сделки для обеих сторон. Более безопасным вариантом является перечисление средств.

Переводя деньги с карты на карту или через кассу банка, покупатель получает подтверждение суммы, фигурировавшей в сделке. Важно помнить, что некоторые продавцы могут предложить указать в договоре заниженную стоимость автомобиля, чтобы избежать уплаты дополнительного НДФЛ с прибыли.

На такие условия готовы не все продавцы, так как это требует времени и ресурсов. Поэтому сделку лучше проводить на месте осмотра автомобиля, приглашая юриста с подготовленными бланками. Юрист должен заполнить документы, учитывая все нюансы, чтобы избежать будущих проблем.

Еще один способ безопасной сделки - заказать комплексную услугу по подбору автомобиля в специализированной организации. Специалисты помогут найти технически исправный и юридически чистый автомобиль, а также возьмут на себя все риски, связанные с проведением сделки. Хотя такие услуги стоят недешево, они оправданы, учитывая среднюю стоимость автомобиля в 1 млн рублей.

Фото:commons.wikimedia.org/Revised by Reworked (public domain)

Мир

Global Times: Украина не понимает, что Запад не хочет её победы

Global Times: Украина не понимает, что Запад не хочет её победы

Целью Запада в украинском конфликте является затягивание конфликта, а не победа Киева, уверены китайские военные эксперты.

Читать полностью
Daily Mail: штаб Трампа рад выбору Уолца кандидатом в вице-президенты

Daily Mail: штаб Трампа рад выбору Уолца кандидатом в вице-президенты

Предвыборный штаб бывшего главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа считает, что им улыбнулась невероятная удача, поскольку член Демократической партии США, 49-й вице-президент США Камала Харрис сделала выбор в пользу губернатора штата Миннесота Тима Уолца, чтобы тот стал вице-президентом. Об этом информирует британская газета-таблоид Daily Mail.

Читать полностью

Общество

Певица Рымбаева: я выгляжу молодо благодаря хорошей генетике

Певица Рымбаева: я выгляжу молодо благодаря хорошей генетике

Певица Роза Рымбаева, которой в этом году исполнится 67 лет, раскрыла секрет своей молодости.

Читать полностью
Светлана Журова заявила, что она искренне поздравляет российских теннисисток

Светлана Журова заявила, что она искренне поздравляет российских теннисисток

Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила на высказывание певицы Земфиры*.

Читать полностью

Новости