Покупка превращается в бессмысленную: утильсбор на мощные авто вырос до коммерческих ставок

С 1 января 2026 года утилизационный сбор на автомобили в России вырос по утверждённой ещё в 2024 году шкале ежегодной индексации, и сильнее всего это почувствовал сегмент легковых машин — рост составил 20%. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

При этом льготные ставки для физлиц, которые ввозят автомобили из-за рубежа для личного пользования, формально сохранились: 3,4 тыс. рублей для машин с пробегом до трёх лет и 5,2 тыс. рублей для автомобилей старше трёх лет.

Но воспользоваться льготой теперь можно не во всех случаях. С 1 декабря 2025 года мощность двигателя стала ключевым критерием расчёта утильсбора наряду с литражом и возрастом машины. В результате ввоз автомобилей мощнее 160 л. с. по "льготной" схеме фактически оказался закрыт.

Что изменилось для физлиц и почему "окно" стало уже

До недавнего времени физлица могли ввозить один автомобиль в год для личного пользования по сниженной ставке. Теперь это "окно" частично прикрыто: постановление правительства, принятое в ноябре 2025 года (№1713), отменило льготные ставки утильсбора на автомобили мощностью свыше 160 л. с. Для таких машин начали действовать коммерческие ставки — в десятки и сотни раз выше.

Это означает, что льготные платежи остаются актуальными только для менее мощных автомобилей. А для тех, кто рассчитывал привезти машины с двигателями выше порогового значения, условия резко изменились: сбор превращает покупку в финансово тяжёлную или вовсе бессмысленную.

Сколько теперь стоит утильсбор и почему это бьёт по импорту

PrimaMedia приводит пример: коммерческий утильсбор при ввозе в Россию нового легкового автомобиля с ДВС объёмом 1-2 тыс. куб. см и мощностью 130-160 л. с. с 1 января 2026 года вырос с 667,4 тыс. рублей до 800,8 тыс. рублей. При этом льготная ставка для физлиц на такую же новую машину осталась прежней — 3,4 тыс. рублей, что делает схему по-прежнему "достаточно приемлемой" для части покупателей.

Однако для автомобилей мощнее 160 л. с., особенно возрастом три года и старше, ввоз становится экономически бессмысленным. В материале отмечается, что итоговая стоимость таких машин превысит ценники на новые автомобили, официально представленные на российском рынке.

Зачем нужен утильсбор и что о повышении говорил Путин

Утилизационный сбор — это налог для производителей и импортеров, который уплачивается за каждое произведённое или ввезённое транспортное средство. При этом отечественным производителям, прежде всего "АвтоВАЗу", утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

"Надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким. Или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки". — сказал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" 19 ноября 2025 года выразил надежду, что усиление нагрузки не станет постоянным.