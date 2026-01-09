Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:36

Покупатели больше не молчат: штрафы за навязывание товаров и услуг вырастут в несколько раз

Ужесточены штрафы за навязывание товаров и услуг — пресс-служба Госдумы

С 9 января в России вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, направленные на усиление защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба Госдумы. Закон увеличивает штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату, а также вводит дополнительные меры ответственности для продавцов и организаций, нарушающих эти нормы.

Что изменилось с 9 января

Согласно новым изменениям, в статье 14.8 КоАП РФ ("Нарушение иных прав потребителей") установлены более жесткие штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Ответственность теперь выглядит следующим образом: для должностных лиц штраф может составить до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Эти меры призваны защитить потребителей от недобросовестных практик, когда им навязываются дополнительные товары или услуги, которые они не заказывали.

"В последние годы наблюдался рост случаев навязывания людям товаров и услуг за дополнительную плату: в 2022 году — 782 случая, в 2023 — 3 179, в 2024 — 4 132. Жалоб граждан меньше не стало", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Проблемы с навязыванием допуслуг

По словам Володина, чаще всего такие случаи встречаются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг. Для того чтобы предотвратить излишние траты граждан, в апреле 2025 года был принят закон, запрещающий навязывание платных дополнительных товаров и услуг. Введение более жестких штрафов призвано повысить защищенность прав потребителей.

Кроме того, в уже действующих нормах усилена ответственность для операторов связи и банков, нарушающих законодательство. Банк России теперь вправе наложить штраф на кредитные организации до 1% их капитала, но не менее 1 миллиона рублей.

Нововведения в рекламе услуг банкротства

С 1 января вступили в силу и другие нововведения, касающиеся рекламы услуг по банкротству. Теперь реклама таких услуг не может содержать обещания или гарантии освобождения граждан от долгов, а также должна предупреждать о возможных негативных последствиях процесса банкротства.

Володин также подчеркнул, что зачастую организации, предлагая услуги банкротства, вводят граждан в заблуждение, обещая быстрое избавление от долгов и скрывая информацию о негативных последствиях таких процедур, что в итоге ведет к дополнительным расходам и ограничению прав.

